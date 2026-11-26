Los técnicos desinflan un globo del hechicero Mickey Mouse luego de que el Desfile del Día de Acción de Gracias fuera pospuesto, el 25 de noviembre de 2026.

La edición número 100 del Desfile Anual del Día de Acción de Gracias de Macy’s, en Nueva York, se aplazará debido a pronósticos de una gran tormenta con vientos fuertes, marcando la primera vez que el evento se reprograma debido al mal tiempo.

“La seguridad de nuestros participantes y espectadores es nuestra máxima prioridad y, tras una estrecha consulta con nuestros socios municipales y de agencias, hemos tomado la decisión de posponer la celebración de este año”, dijo Macy’s, la cadena de grandes almacenes, que patrocina el evento, en un comunicado el miércoles.

Desfile del Día de Acción de Gracias se pospone por primera vez en 100 años, ¿cuál es la nueva fecha?

El desfile de tres horas por Manhattan, desde la calle 77 y Central Park West hasta la tienda principal de Macy’s en Herald Square, está previsto que comience ahora a las 8:30 a.m. EST (13:30 GMT) del sábado 28 de noviembre, según informó la tienda.

En una rueda de prensa al aire libre en la víspera de Acción de Gracias, el alcalde Zohran Mamdani dijo que la decisión de reprogramar la fecha se coordinó con Macy’s, el Departamento de Policía de Nueva York y otras agencias.

“Sabemos que nuestra ciudad es la mejor ciudad del mundo, y también sabemos que en nuestra ciudad nada es fácil, y hay que planificar para cada posibilidad”, dijo Zohran Mamdani.

Mamdani dijo que los vientos de fuerza temporal pronosticados para el jueves, una situación que anteriormente había interferido con la seguridad de las emblemáticas exhibiciones de globos del desfile, fueron un factor clave en la decisión de reprogramar.

Un globo en tierra del personaje Buzz Lightyear de Disney en Toy Story, tras el anuncio de que el 100º desfile anual del Día de Acción de Gracias de Macy's se aplazará en Nueva York, el 25 de noviembre ı Foto: Reuters

El desfile se suspendió de 1942 a 1944 durante la Segunda Guerra Mundial, pero nunca antes se había pospuesto debido a las condiciones meteorológicas.

El desfile anual, televisado a nivel nacional, se ha enredado en las tradiciones de la festividad de Acción de Gracias en Estados Unidos, un espectáculo de enormes personajes de dibujos animados inflables, bandas de música, payasos, animadoras y artistas de música popular actuando en directo. Miles de personas llenan las calles de Manhattan para observar.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta de viento fuerte y una alerta de inundación costera para la ciudad de Nueva York desde el jueves hasta el viernes.

Se esperaba que la ciudad enfrentara ráfagas de viento de 50 a 60 millas por hora (80 a 96 km/h) el jueves, con vientos sostenidos de 30 a 38 mph, según informó la oficina de gestión de emergencias de la ciudad.

Los meteorólogos dijeron esta semana que las tormentas que traen lluvias intensas y vientos a lo largo de la costa este de Estados Unidos amenazan con retrasar los vuelos durante una de las semanas de viaje más concurridas del año.

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