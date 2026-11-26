Cada noviembre, millones de familias en Estados Unidos se reúnen alrededor de una mesa para compartir una de las celebraciones más representativas de su cultura, Thanksgiving. El menú suele incluir puré de papa, salsa de arándanos, pastel de calabaza y un protagonista que se ha convertido en símbolo de la fecha.

Aunque Thanksgiving se conoce oficialmente como el Día de Acción de Gracias, también es habitual escuchar que lo llaman “Día del Pavo”. El sobrenombre es tan popular que incluso se utiliza en conversaciones cotidianas, anuncios y referencias a las tradiciones de la temporada.

Pero ¿por qué este animal terminó dando nombre a una festividad dedicada a agradecer? La respuesta no está únicamente en lo que se sirve durante la cena, sino en cómo una costumbre culinaria se convirtió en parte de la identidad de una celebración nacional.

Las familias se reunen durante esta tradición estadounidense ı Foto: Pexels

¿Por qué le dicen Día del Pavo a Thanksgiving?

El nombre “Turkey Day” (que en español se traduce como Día del Pavo) surgió por la estrecha relación entre esta ave y las comidas tradicionales de Thanksgiving. Con el paso del tiempo, el pavo asado se convirtió en el platillo central de muchas cenas familiares, hasta representar prácticamente toda la celebración.

La asociación tiene raíces históricas. En 1621, durante una reunión de varios días entre colonos ingleses y miembros del pueblo Wampanoag en Plymouth, se consumieron diferentes alimentos, entre ellos venado, pescado y aves silvestres. Un relato de la época menciona la presencia de pavos, aunque no existe certeza de que fueran el platillo principal de aquella comida.

La tradición de servir pavo se consolidó durante el siglo XIX, cuando Thanksgiving comenzó a adquirir mayor relevancia como celebración nacional. El ave era abundante, podía alimentar a varias personas y se convirtió en una opción popular para las comidas festivas.

El apodo “Turkey Day” ya aparecía en publicaciones estadounidenses desde al menos 1870. Una referencia del periódico Hartford Courant utilizó la expresión para describir el día previo a la celebración, cuando el pavo era el alimento más esperado de la temporada.

Así, el Día del Pavo no es el nombre oficial de Thanksgiving, sino una forma informal y popular de llamarlo. La expresión refleja cómo un platillo tradicional terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles del Día de Acción de Gracias.

Uno de los platillos típicos de la fecha es el pavo ı Foto: Pexels

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT