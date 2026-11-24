Pan BaoBao es una leopardo gordo que vive en el zoológico de Panzhihua, en la provincia de Sichuan, en China. El felino ha llamado la atención porque está gordito y se ha vueltouna sensación en las redes sociales.

En Internet se difundió un video del leopardo Pan BaoBao y su físico empezó a generar conversación, se volvió tal viral que cada vez más visitantes llegaban al zoológico para visitarlo.

Sin embargo, el leopardo fue investigado por un periodista chino, quien llamó al zoológico para pedir información sobre el estado de salud del felino.

El personal del zoológico dijo que Pan BaoBao es un felino muy viejo, por lo que en este momento ya no lo pueden poner a dieta.

“Como cualquier persona mayor, se le nota la piel flácida. Ahora no solo debemos asegurarnos de que esté bien alimentado, sino que tampoco podemos permitir que coma mal”, señaló el zoológico al periodista.

¿Cuánto come el leopardo Pan BaoBao?

De acuerdo con el zoológico, el leopardo come medio kilo de carne de res diario y se complementa su alimentación con pollo.

🇨🇳 | En China, el zoológico detiene los intentos de adelgazar a su leopardo gordo viral ‘Pan BaoBao’, sensación por parecerse a Clawhauser de Zootopia, y reduce su dieta para mantenerlo sano. pic.twitter.com/3kIO3pkr0w — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 23, 2026

¿Cuánto pesa el leopardo Pan BaoBao?

Por el momento, el zoológico afirmó que no han podido pesar al leopardo, pero afirmaron que mientras él esté bien de salud y de buen humor entonces se mantendrán así.

En redes sociales, los usuarios aplaudieron esta perspectiva del zoológico, pues afirman que si es un animal viejo entonces deben de dejar que disfrute de la vida, mientras no suba más de peso.

“Es correcto no perder peso; uno debe disfrutar de la vida cuando es mayor”, “El zoológico es muy considerado en su forma de criar a los animales”, “La forma redondeada es perfecta, pero los ojos siguen siendo afilados”, “Tener buen ánimo es mejor que cualquier otra cosa”; fueron algunos de los comentarios de los usuarios de las redes sociales.

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