Después de que se dio a conocer un video en el que supuestamente fue captado un terodácilo en Ciudad Juárez, las redes sociales se inundaron de reacciones y memes sobre los dinosaurios en México.
Todo sucedió porque Jaime Maussan reveló en su canal de televisión un video en el que dijo que una cámara de seguridd captó a un supuesto terodáctilo, ya que se trataba de una criatura con características similares a la del animal prehistórico.
Memes del terodáctilo y dinosaurios en México
Los usuarios de Internet respondieron a este video del terodáctilo con divertidos memes sobre la aparición del supuesto animal prehistórico.
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Los usuarios hicieron bromas de que el terodáctilo sobrevolabra cerca de las cabinas de cablebús.
Otros hicieron referencia a la película de Amores Perros con Gael García con el terodáctilo en lugar de su perrito con el que salió en la cinta.
Otros usuarios se imaginaron a funcionarios público llegando arriba del terodáctilo para cumplir con sus funciones.
Algunos cibernautas se imaginaron al terodáctilo entrando en la cultura mexicana comiendo tacos al pastor o tomando micheladas.
Otros memes con más humor negro pusieron al dinosaurio en platillos mexicanos, es decir que las personas los preparaban en un trompo de pastor o al carbón.
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