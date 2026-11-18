Memes del terodáctilo y dinosaurios en México

Después de que se dio a conocer un video en el que supuestamente fue captado un terodácilo en Ciudad Juárez, las redes sociales se inundaron de reacciones y memes sobre los dinosaurios en México.

Todo sucedió porque Jaime Maussan reveló en su canal de televisión un video en el que dijo que una cámara de seguridd captó a un supuesto terodáctilo, ya que se trataba de una criatura con características similares a la del animal prehistórico.

Memes del terodáctilo y dinosaurios en México

Los usuarios de Internet respondieron a este video del terodáctilo con divertidos memes sobre la aparición del supuesto animal prehistórico.

Los usuarios hicieron bromas de que el terodáctilo sobrevolabra cerca de las cabinas de cablebús.

Memes del terodáctilo y dinosaurios en México ı Foto: Redes sociales

Otros hicieron referencia a la película de Amores Perros con Gael García con el terodáctilo en lugar de su perrito con el que salió en la cinta.

Memes del terodáctilo ı Foto: Redes sociales

Otros usuarios se imaginaron a funcionarios público llegando arriba del terodáctilo para cumplir con sus funciones.

Memes del terodáctilo y dinosaurios en México ı Foto: Redes sociales

Algunos cibernautas se imaginaron al terodáctilo entrando en la cultura mexicana comiendo tacos al pastor o tomando micheladas.

Memes del terodáctilo y dinosaurios en México ı Foto: Redes sociales

Otros memes con más humor negro pusieron al dinosaurio en platillos mexicanos, es decir que las personas los preparaban en un trompo de pastor o al carbón.

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