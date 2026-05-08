Gobierno de Trump desclasifica archivos secretos sobre OVNIs y ‘vida extraterrestre’ | VIDEO

Dos de las imágenes que figuran entre los archivos liberados por EU sobre OVNIs y UAPs.

El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, liberó una batería de documentos y grabaciones sobre objetos voladores no identificados (OVNIs), entre los cuales, incluso, según el mandatario, se incluyen investigaciones sobre posible “existencia alienígena y vida extraterrestre”.

Este viernes 8 de mayo, por órdenes de Trump, diversas instituciones del Gobierno estadounidense liberaron una batería inicial de 162 documentos sobre fenómenos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés) y OVNIs.

Una de las imágenes sobre OVNIs y UAPs liberadas por Estados Unidos. ı Foto: Departamento de Guerra de EU

De acuerdo con el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, la liberación de documentos, responde a un esfuerzo de “transparencia sin precedentes” sobre información que, por décadas, permaneció clasificada.

Mientras que el presidente Donald Trump escribió en redes sociales que la publicación de estos documentos es “un esfuerzo por completa y máxima transparencia”, toda vez que “administraciones pasadas fallaron en ser transparentes en este tema”.

“Con estos nuevos videos y documentos, la gente puede deliberar por sí misma QUÉ DEMONIOS ESTÁ OCURRIENDO. Diviértanse y disfruten”, abundó Trump en Truth.

¿Qué revelan los documentos desclasificados por Estados Unidos sobre OVNIs y UAPs?

Entre los 162 documentos liberados por el Gobierno de Estados Unidos se encuentran grabaciones, fotografías, videos y otros materiales reunidos por la Casa Blanca por décadas.

🇺🇸 | El gobierno de EE. UU. acaba de publicar archivos clasificados sobre ovnis y ha admitido, por escrito, que no puede explicar lo que contienen.



No "globos meteorológicos". No "anomalías de sensores". El lenguaje oficial: casos sin resolver. Fenómenos que el gobierno ha… pic.twitter.com/ASB1SkomPy — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 8, 2026

Destacan una fotografía tomada durante la misión Apolo 12 en 1969 que muestra “fenómenos no identificados” observados desde la superficie lunar.

También se difundió una transcripción de la misión Apolo 17 de 1972 en la que astronautas describieron objetos no identificados vistos desde la Luna. En esa transcripción, el piloto Ronald Evans reportó la presencia de “partículas o fragmentos muy brillantes” flotando cerca de la nave mientras realizaban maniobras.

El Gobierno de Estados Unidos habilitó el portal war.gov/UFO para que internautas de todo el mundo consulten libremente los materiales.

Seguirá desclasificación de documentos sobre OVNIs y UAPs

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, aseguró que se seguirán revisando y liberando documentos, siempre con la seguridad de los ciudadanos como prioridad máxima.

🚨El Departamento de Guerra acaba de liberar archivos gubernamentales sobre los UAP (Fenómenos Anómalos No Identificados).



Todo comenzó con el anuncio del presidente Donald Trump en febrero, quien prometió mayor transparencia sobre estos extraños encuentros. 🔓 https://t.co/AXd1aD5rlt — Azucena Uresti (@azucenau) May 8, 2026

“El FBI mantiene su compromiso de respaldar esta iniciativa de desclasificación progresiva con el mismo rigor e integridad que aplicamos a todos los asuntos de seguridad nacional”, dijo Patel.

“A medida que se sigan revisando y publicando estos expedientes, el pueblo estadounidense puede estar seguro de que su seguridad sigue siendo nuestra máxima prioridad”, abundó.

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