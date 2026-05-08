¿Por qué se celebra a la Virgen de Luján el 8 de mayo?

Esta es la historia de la conmemoración de la Virgen de Luján, el 8 de mayo.

La Virgen de Luján es una de las figuras religiosas más importantes de América Latina, pues es considerada la patrona de ese país. El día 8 de mayo de cada año se le celebran procesiones en diferentes ciudades de la nación sudamericana.

Expertos han comparado la figura de la Virgen de Luján con la de la Virgen de Guadalupe en México. Incluso, a la Virgen de Luján se le festeja dos veces en el año, siendo la segunda el 8 de diciembre, toda vez que se trata de una imagen de la Inmaculada Concepción de la Virgen.

8 de mayo: Día de la Virgen de Luján, Patrona de #Argentina y Río de la Plata

¡Bendiciones!

Gracias #PapaFrancisco pic.twitter.com/63JklGBQ2M — Patricia Gallardo💎🇦🇷🇲🇽 (@PatyGallardo) May 8, 2026

Pero, detrás de su celebración original el 8 de mayo, hay una historia particular, por lo que la celebración de este día no es casualidad. Te contamos el origen de la festividad de la Virgen de Luján en esta fecha.

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Esta es la historia de la celebración de la Virgen de Luján el 8 de mayo

La historia de la celebración de la Virgen de Luján, el 8 de mayo, es muy diferente al por qué de la celebración de la Virgen de Guadalupe en México. En el segundo caso, celebramos este día el 12 de diciembre por ser la fecha de esta aparición mariana en el cerro del Tepeyac, en 1531.

Sin embargo, la historia de la Virgen de Luján es diferente.

Origen milagroso de Ntra. Sra. de Luján en año 1630, pintura de Augusto Ballerini. ı Foto: Wikimedia

De acuerdo con expertos del tema, la devoción a la Virgen de Luján comenzó en mayo de 1630 cuando, según la tradición, una carreta que transportaba dos imágenes suyas desde Brasil hasta Santiago del Estero se detuvo a orillas del río Luján.

Los bueyes que transportaban las imágenes no lograban mover el carro pese a tirar con todas sus fuerzas. Por lo anterior, se retiró uno de los cajones que contenía una imagen pequeña de la Inmaculada Concepción, después de lo cual los animales avanzaron sin problema.

A causa de esto, se interpretó como la voluntad de la Virgen el quedarse en ese lugar.

Entrada a la ermita que constituyó la primera morada de la imagen de la Virgen, en Zelaya, provincia de Buenos Aires. ı Foto: Wikimedia

Posteriormente, en 1887, el Papa León XIII encabezó la coronación pontifica de la imagen. En esa ceremonia, se le otorgó una corona bendecida y se le reconoció oficialmente como “Patrona de Argentina, Uruguay y Paraguay”.

De esta forma, la Virgen de Luján se convirtió en un símbolo religioso de suma importancia para Argentina y comunidades de otros países en América del Sur.

Debido a la magnitud de la coronación de 1887, la Iglesia estableció el 8 de mayo como su festividad principal. Cada año, miles de fieles peregrinan a la Basílica de Luján, considerada el Santuario Nacional de Argentina, para rendirle homenaje a la que es llamada la “Madre de la Patria”.

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