Trump anuncia un alto el fuego de tres días entre Ucrania y Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se acordó un alto el fuego temporal, de tres días, entre Rusia y Ucrania, así como un intercambio de mil prisioneros entre ambas partes.

Así lo escribió Trump en su perfil de la red social Truth, en donde anunció que el alto el fuego de la que describió como una guerra “larga, mortífera y dura”, estará en vigor del 9 al 11 de mayo.

El mandatario estadounidense enfatizó que el alto el fuego fue una petición suya con motivo del Día de la Victoria, que se conmemora cada 9 de mayo en Rusia en honor a la victoria de este país sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial.

🔴 Donald Trump aseguró que los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Ucrania, Volodímir Zelenski, acordaron un alto el fuego entre el 9 y el 11 de mayo.



Incluye suspender todo ataque y un intercambio de mil prisioneros de cada país. pic.twitter.com/ZnmeOx7AG1 — Azucena Uresti (@azucenau) May 8, 2026

Según Trump, Ucrania también contó con una gran participación en esta victoria, como parte de su entonces integración a la Unión Soviética, por lo que encontró en este día el motivo idóneo para impulsar un cese temporal a las hostilidades.

“Esta petición fue hecha por mí, y aprecio mucho que haya sido aceptada por el presidente [de Rusia] Vladimir Putin, y el presidente [de Ucrania], Volodímir Zelenski”, escribió Trump en Truth.

“Espero que este sea el inicio del fin de una guerra larga, mortífera y dura. Continúan las tareas para terminar este Gran Conflicto, el más grande desde la Segunda Guerra Mundial”, y estamos cada día más y más cerca”, abundó el republicano.

Donald Trump, presidente de EU, en fotografía de archivo. ı Foto: AP

Mientras que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, agradeció a Trump por su “implicación diplomática productiva” que permitió acordar el alto el fuego y el intercambio de mil rehenes.

“Agradezco al Presidente de los Estados Unidos y a su equipo su implicación diplomática productiva. Esperamos que los Estados Unidos aseguren que el lado ruso cumpla con estos acuerdos”, escribió Zelenski en X.

Respecto al segundo punto, Zelenski aseguró que, este viernes, recibió el acuerdo de Rusia para llevar a cabo el intercambio de prisioneros, que consistirá en mil cada país.

In recent days, there have been many appeals and signals regarding the setup for tomorrow in Moscow in connection with our Ukrainian long-range sanctions. The principle of symmetry in our actions is well known and has been clearly communicated to the Russian side. An additional… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 8, 2026

Aseguró que espera que Rusia considere el “principio de simetría en nuestras acciones”, es decir, que cumpla con su parte del trato.

“El principio de simetría en nuestras acciones es bien conocido y ha sido comunicado claramente al lado ruso. Un argumento adicional para Ucrania en la determinación de nuestra posición ha sido siempre la resolución de una de las cuestiones humanitarias clave de esta guerra: a saber, la liberación de los prisioneros de guerra”, concluyó Zelenski.

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