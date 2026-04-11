Rusia y Ucrania intercambian prisioneros en vísperas de tregua de Pascua

Un prisionero de guerra ucraniano regresa a su país tras el intercambio con Rusia.

Rusia y Ucrania, países que transitan su quinto año de guerra, intercambiaron 175 prisioneros cada uno, en en la antesala de un alto el fuego de 32 horas con motivo de la Pascua ortodoxa.

De acuerdo con agencias internacionales, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski informó que Kiev logró la repatriación de 175 militares y siete civiles que permanecían cautivos en territorio ruso, muchos de ellos desde 2022.

Familiares de prisioneros de guerra ucranianos esperan noticias, en medio del intercambio con Rusia. ı Foto: Reuters

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia confirmó el retorno de 175 soldados rusos, además de siete civiles procedentes de la región de Kursk, en un canje que, según Moscú, fue mediado por Emiratos Árabes Unidos.

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El intercambio volvió a colocarse como uno de los escasos resultados tangibles de las conversaciones impulsadas durante meses con mediación de Estados Unidos, aunque las negociaciones continúan estancadas por diferencias sobre el futuro territorial del conflicto.

Una mujer espera noticias de un soldado ucraniano, en medio del intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania. ı Foto: Reuters

Sin embargo, la tregua de Pascua comenzó bajo señales de fragilidad. Según reportes de The Associated Press, mandos militares ucranianos denunciaron que, pese a la entrada en vigor del cese temporal de hostilidades, Rusia continuó utilizando drones contra posiciones de Kiev en distintos frentes.

“El alto el fuego no está siendo respetado por el lado ruso”, declaró a la agencia el oficial ucraniano Serhii Kolesnychenko, quien precisó que, aunque disminuyó el fuego de artillería en su sector, persistieron los ataques con aeronaves no tripuladas.

Por otro lado, Zelenski aseguró que Ucrania responderá bajo el principio de “silencio al silencio y fuego al fuego”, y advirtió que cualquier violación tendrá una respuesta proporcional.

Ruinas en una edificación a causa de un ataque ruso, en Odesa, Ucrania. ı Foto: Reuters

A su vez, sostuvo que esta pausa podría representar “el inicio de un avance real hacia la paz”.

Previo al inicio formal de la tregua, ataques rusos con drones dejaron al menos tres personas muertas en las ciudades de Odesa y Jersón, además de varios heridos y daños en zonas residenciales, de acuerdo con autoridades locales.

Con información de The Associated Press, Reuters y Europa Press.

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