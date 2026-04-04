Nueva jornada de ataques entre Rusia y Ucrania deja al menos 10 muertos

La guerra entre Rusia y Ucrania registró una nueva escalada este sábado, luego de una serie de ataques cruzados con drones y bombardeos que dejaron al menos 10 personas muertas y decenas de heridas en ambos territorios, de acuerdo con reportes de agencias internacionales y autoridades locales.

El episodio más grave ocurrió en Nikopol, en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, donde un ataque atribuido a fuerzas rusas impactó un mercado y una tienda comercial. Según informó la administración militar regional, el saldo preliminar fue de cinco fallecidos y más de 20 lesionados, entre ellos una menor de 14 años reportada en estado grave. Además, varios pabellones comerciales resultaron con daños estructurales.

Daños en un mercado de Nikopol tras un ataque ruso que dejó al menos cinco muertos y más de 20 heridos. ı Foto: Reuters

Por otro lado, en la ciudad de Sumy, cerca de la frontera con Rusia, otro bombardeo dejó 11 heridos y afectaciones en viviendas, vehículos y redes de servicios públicos, mientras que en Kiev un ataque con drones provocó incendios en un edificio de oficinas y en un almacén, sin que se reportaran víctimas.

De acuerdo con la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia lanzó durante la noche 286 drones, de los cuales 260 fueron interceptados. Al respecto, el Ministerio de Defensa ruso sostuvo que sus operaciones estuvieron dirigidas contra instalaciones militares, industriales y energéticas vinculadas con las Fuerzas Armadas ucranianas.

Vista de dron de casas destruidas en Korosten, en Ucrania, por un ataque ruso. ı Foto: Reuters

En respuesta, autoridades instaladas por Moscú en la región ocupada de Lugansk informaron que un ataque ucraniano alcanzó viviendas particulares y causó la muerte de una pareja y su hijo de ocho años. Asimismo, en la región rusa de Rostov se reportó una persona fallecida y cuatro heridas tras un ataque con drones que también provocó incendios en un centro logístico y en un buque de carga.

A propósito, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) aseguró haber ejecutado ataques con drones contra una planta metalúrgica en Alchevsk, en territorio ocupado por Rusia, con el objetivo de frenar la producción de insumos destinados a la industria militar rusa.

Volodymyr Zelensky arribó a Estambul para reunirse con Recep Tayyip Erdogan en medio de una nueva escalada bélica. ı Foto: Reuters

La nueva oleada de violencia coincidió con el viaje del presidente Volodymyr Zelensky a Estambul, donde sostendrá una reunión con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, en el marco de nuevos esfuerzos diplomáticos para abordar la seguridad en Europa y Oriente Medio.

Con información de Reuters y AP.

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