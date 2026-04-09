Rusia anuncia un alto al fuego en Ucrania por Pascua ortodoxa

El presidente ruso Vladímir Putin declaró un alto el fuego de 32 horas en Ucrania durante el fin de semana de la Pascua ortodoxa este jueves, tras un llamado anterior del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy a una pausa en algunas de las hostilidades para observar la festividad.

El decreto de Putin, difundido por el Kremlin, ordena a las fuerzas rusas respetar un alto el fuego que comenzará a las 16:00 horas del sábado y se prolongará hasta el final del domingo.

“En relación con la proximidad de la festividad de la Pascua ortodoxa, se declara un alto el fuego desde las 16:00 horas del 11 de abril hasta el final del día 12 de abril”, se lee en el comunicado del Kremlin.

“Partimos de la base de que la parte ucraniana seguirá el ejemplo de la Federación Rusa”.

Vladimir Putin, presidente de Rusia. ı Foto: Reuters

El comunicado indicaba que el ministro de Defensa, Andri Belousov, había dado la orden al máximo comandante ruso, el jefe del Estado Mayor, Valeri Gerásimov, “de detener durante este periodo las acciones militares en todas las direcciones”.

“Las tropas deben estar preparadas para neutralizar todas las posibles provocaciones del enemigo, así como cualquier acción agresiva”.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lleva más de una semana proponiendo un alto el fuego por Pascua y, citando los ataques aéreos contra ciudades ucranianas, afirmó que Moscú había respondido con drones. Señaló que hizo la oferta a través de Estados Unidos, que ha estado mediando conversaciones entre delegaciones de Moscú y Kiev en el conflicto que comenzó hace poco más de cuatro años.

Según el calendario de la fe ortodoxa, dominante tanto en Rusia como en Ucrania, la Pascua cae este año el 12 de abril.

El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski ı Foto: Reuters

Con información de Associated Press.

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LMCT