¿Video del terodáctilo en Ciudad Juárez es real? Esta es la verdad

El video del terodáctilo que vuela por los cielos de Ciudad Juárez en México está causando revuelo, ya que muchos usuarios que vieron el clip se preguntan si es real o no.

Se trata de un video de unos pocos segundos que fue captado por una cámara de seguridad de una casa y está fechado el día 29 de octubre de 2026 a las 11.16 horas.

En la grabación se observa un animal de gran tamaño con unas alas gigantes y va volando a gran velocidad.

El Video de terodáctilo que causa revuelo en redes ı Foto: Jaime Maussan

¿El video del terodáctilo es real?

De acuerdo con Jaime Maussan, quien fue el que presentó el video en redes sociales, el video sería real, además el investigador señaló que tras la publicación del video muchas personas comenzaron a emitir comentarios en las redes sociales en las que afirman que también han visto a este ser.

sin embargo, el periodista dijo que no sabe cómo explicar la presencia de este animal prehistórico y además de que surgen las dudas de cómo pudo sobrevivir tanto miles de años o si proviene de otra dimensión.

“Nadie lo ha podido identificar como un ser actual. Puede ser este un ser interdimensional, puede ser, porque yo no tengo una explicación”, dijo Jaime Maussan en su programa de su canal Maussan Televisión.

“No hay manera en la que lo puedo explicar, si digo que es un ser prehistórico, pero cómo lo puedo demostrar con las imágenes”, afirmó el periodista.

Usuarios afirman haber visto al tirodáctilo

Los cibernautas compartieron sus experiencias con criaturas del tercer tipo en las publicaciones de Maussan televisión.

“Dos amigos y yo en satélite parado arriba de las maquilas de la Neptuno vimos algo similiar, no sé si era eso o el Hombre polilla, pero vimos algo, tal vez hay varias criaturas en la zona”, “Yo vi uno muy grande surcando los cielos a gran altura hace unos 7 años, pero en el puerto La Libertad, El Salvador”, “Aunque suene increible, en el 2020 (a mediados de la pandemia en Ecuador), mientras realizaba ejercicio en la terraza de mi casa alrededor de las 8 o 9 de la noche, y sobre las nubes alcancé a ver la silueta de ese tipo de pterodactilo, gárgola o lo que haya sido sobrevolando por encima de las nubes”; señalaron los usuarios.

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