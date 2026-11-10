¿Cuándo sale GTA 6, a qué hora y cuánto costará?

El lanzamiento de GTA VI es uno de los más esperados, pues los fieles seguidores de la franquicia y quienes quieren conocerla mejor se encuentran a la expectativa desde que se anunció su lanzamiento.

La versión número 6 de GTA había sido confirmada desde febrero del 2022, mientras que el tráiler oficial había sido lanzado en noviembre del 2023; sin embargo, tomó dos años más para que se lanzara un segundo tráiler de este aclamado juego.

El furor que ha generado el lanzamiento oficial de GTA 6 incluso llevó a que se filtraran algunos gameplays en redes sociales, por lo que algunos ya tienen una idea de lo que podrán encontrar en la nueva entrega de RockStar Games.

Lanzamiento de GTA VI y costo

De acuerdo con la página oficial de Xbox el costo del GTA 6 es de mil 879 pesos en el caso de la versión Ultimate, y el costo de la versión estándar es de mil 499 pesos.

En el caso de PlayStation, la versión últimate tiene un costo de mil 619.83 pesos, mientras que la versión estándar tiene un costo de mil 292.24 pesos.

Ambas incluyen un mes de suscripción a GTA+ con reserva digital del juego completo en PS Store, y se puede reclamar en cualquier momento antes del 31 de marzo.

Este juego ya se puede pedir por adelantado, pues el lanzamiento oficial del juego que promete ser la evolución más grande de la seria Grand Theft Auto VI será el jueves 19 de noviembre, y quienes del 20 de noviembre podrán tener el Pack Vintage Vice City sin costo adicional.

Grand Theft Auto VI pre-loading is now available for everyone who has pre-ordered.



If you still have yet to pre-order, now’s the time to make sure you're prepared for November 19: https://t.co/LUoPLobocD pic.twitter.com/TLtJUSFBwN — Rockstar Games (@RockstarGames) November 10, 2026

A diferencia de la versión estándar, en la versión ultimate se tienen los siguientes elementos:

Grotti Cheetah (1995)

Revólveres Hawk & Little Morgan

Variantes de armas personalizadas

Estilo de Vice City

Vehículos del refugio de Jason

Modificación retro para la Ganado

Taller de coches Rideout Customs

Estética unisex Sara’s

Shitzu Squalo

Tienda de ropa Stock 305

Vapid Dominator Buggy (1967)

Estudio de tatuajes Electric Fang Tattoo

Taller de coches One-Eyed Willie’s

Mercancía de la diversión

Complejo de los PTT Youngin$

Colección de coches clásicos

Grand Theft Auto VI will feature the biggest and widest-ranging selection of in-game radio yet.



Spanning stations including Classic Rock, Modern Hip-Hop, Pop, Metal, Dance, Latin, ‘80s, Electronic, Blues, Ballads, Talk Radio, Podcasts, and much more: https://t.co/bvAtHkjQAj pic.twitter.com/RjiaO7uNAO — Rockstar Games (@RockstarGames) October 8, 2026

Las versiones físicas del videojuego solamente incluirán un código de descarga anticipada dentro de la caja, por lo que en esta ocasión no se contará con un disco en forma física.

En este juego podrás seguir a los personajes principales, Jason y Lucía, quienes siempre han sido conscientes que su futuro no es el más exitoso, por lo que estos aprovechan lo que parece ser el primer golpe de suerte en su vida.

El videojuego se desarrolla en una conspiración criminal que va avanzando cada vez más en el estado de Leónida, lo que obliga a Jason y Lucía a unirse como nunca antes para poder continuar vivos.

Grand Theft Auto VI is now officially only two weeks away.



Today, enjoy a stunning look at Vice City and beyond with a collection of new screenshots on the official site: https://t.co/nX2McNaJNE



See you in Leonida on November 19. pic.twitter.com/JXkHN8r20Y — Rockstar Games (@RockstarGames) November 5, 2026

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