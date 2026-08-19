Filtran gameplays de GTA 6 en redes sociales | VIDEOS

Desde hace algunos años los fanáticos de la saga de videojuegos Grand Theft Auto (GTA) están a la expectativa del número 6, pues este fue confirmado con mejoras en los gráficos y mayor realismo.

Pese a que esta versión de GTA había sido confirmada para 2025 por Rockstar Games, este fue aplazado debido a que querían realizar mejoras en la calidad que iban a brindarle a sus seguidores

Rockstar Games adelantó que GTA VI sería lanzado primero en Netflix, para que los usuarios de la plataforma de streaming pudieran ser quienes conocieran adelantos de este increíble juego este año.

The Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition amplifies the deepest and most immersive GTA experience yet with an exclusive collection of premium vehicles, weapons, apparel, and action threaded across all aspects of Jason and Lucia’s story.



Pre-order now: https://t.co/7gUj6s6uhi pic.twitter.com/JIPzW31FDr — Rockstar Games (@RockstarGames) June 25, 2026

Filtran gameplays de GTA 6 en redes sociales

En redes sociales se han filtrado algunos gameplays de GTA 6, y en estos se puede apreciar de manera más cercana los gráficos realistas que tendrá el videojuego, la manera en la que se debe jugar y los colores que tendrá.

Esta filtración que hay sobre este videojuego que los fanáticos llevan tiempo esperando no se limitó a algunos minutos de gameplay, pues incluso se filtró un mapa llamado Leonida con una isla.

Mapa de GTA VI filtrado ı Foto: Redes Sociales

En una de estas filtraciones también se muestra una base de lanzamiento de cohetes en dicho mapa, por lo que muchos comenzaron a especular si es que una de las misiones de GTA VI consistirá en ir a marte.

Muchos usuarios en redes sociales han señalado que las filtraciones son realmente generadas con inteligencia artificial, pues señalan que la pantalla de visualización (HUD, por sus siglas en inglés) no coincide con estos videos.

Algunos de estos videos ya han sido eliminados por la propia Rockstar Games, pues esto constituye una infracción de derechos de autor; sin embargo, algunos usuarios vuelven a subir los videos después de que son eliminados.

Esta no es la primera vez que ocurre una filtración de GTA VI, pues en 2022 se filtraron aproximadamente 90 videos de jugabilidad en los que se podían apreciar nuevos jugadores, Vice City y detalles sin terminar.

Hasta el momento Rockstar Games no ha emitido algún comunicado sobre estas supuestas filtraciones, y solamente ha confirmado que el 27 de agosto se estrenará el vistazo extendido de GTA VI en Netflix.

Grand Theft Auto VI: An Extended Look premieres on @netflix Thursday, August 27 at 3 p.m. ET.https://t.co/px5rI0eKh7 pic.twitter.com/IDZO55jY6K — Rockstar Games (@RockstarGames) August 6, 2026

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