God of War Laufey: Así es el primer tráiler del videojuego

Es oficial. El nuevo videojuego de la icónica franquicia de God of War será protagonizado por Faye, la esposa de Kratos, una noticia que encendió las redes sociales después de que se mostró un avance del proyecto.

Desde hace meses, se especulaba sobre qué pasaría en God of War Laufey y poco a poco, conocemos más sobre el proyecto de Sony y Santa Monica Studio dirigido por Cory Barlog.

"God of War":

Porque se mostró el primer adelanto de ‘God of War: Laufey’ en #StateOfPlay pic.twitter.com/ws5UdtuROU — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) June 2, 2026

¿De qué trata God of War Laufey?

“La muerte tenía que haber sido el final, pero para la guerrera Laufey (Faye), esposa de Kratos, solo es el principio de una nueva aventura”, anunció Sony. La historia sigue a la luchadora, quien despierta en una tierra extraña después de su muerte.

Entonces, descubre que los planes que hizo para proteger a Kratos y Atreus están en riesgo, por lo que deberá luchar contra deidades de la mitología que se disputan el poder de un territorio de magia peligrosa.

Dice: “Para salvar a los que ama, Faye debe luchar a través de la vida después de la muerte de los dioses, en el Everywhen, donde los dioses despiadados de toda la mitología compiten por el poder en una tierra rebosante de magia peligrosa”.

“Sírvete de la velocidad, el control y la incansable persistencia de Faye para superar a los enemigos más encarnizados con una precisión decisiva letal”, dice la descripción.

En el primer avance, se nos permiten ver los primeros 20 minutos del juego, mostrando un poco de las mecánicas, animación, gráficos y otros detalles que rápidamente han dado de qué hablar en la comunidad geek.

El sistema de combate destaca por ser más frenético, con múltiples combos y habilidades mágicas que destacan y hacen más divertido el jugarlo. Cabe mencionar que el videojuego no es apto para niños.

Por el momento, no hay una fecha de lanzamiento oficial, pero se espera que God of War Laufey llegue al PlayStation 5 próximamente.

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