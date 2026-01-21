Próximas pantallas Sony serán fabricadas por TCL en una movida histórica en el mercado de televisores

Pantallas Sony ya no se fabricarán en Japón: estarán a cargo de TCL

Sony, uno de los fabricantes más reconocidos del mundo en electrónica de consumo, ha anunciado un cambio estratégico profundo en su negocio de televisores y entretenimiento doméstico: sus próximas pantallas serán fabricadas y gestionadas por la empresa china TCL a través de una nueva compañía conjunta.

La japonesa y la china firmaron un memorando de entendimiento para crear una empresa conjunta (joint venture) que asumirá todo el negocio global de televisores y equipos de audio para el hogar bajo las marcas Sony y BRAVIA.

Dentro de esta sociedad, TCL tendrá el 51% de las acciones, es decir, el control operativo mayoritario, mientras que Sony conservará el 49% restante.

Aunque la noticia puede sonar como una retirada de Sony del mercado de pantallas, la empresa japonesa no desaparecerá del segmento: los productos seguirán comercializándose con su marca, y Sony aportará su conocida tecnología de procesamiento de imagen y sonido.

Sin embargo, la fabricación, el diseño industrial, la gestión de la cadena de suministro y otros aspectos operativos recaerán sobre TCL, aprovechando así su capacidad productiva y eficiencia en costos.

El acuerdo todavía no es definitivo, las compañías esperan firmar los contratos vinculantes antes de finales de marzo de 2026, y el lanzamiento oficial de la nueva compañía está previsto para abril de 2027, una vez que se obtengan las autorizaciones regulatorias necesarias.

Las futuras pantallas Sony y BRAVIA combinarán la experiencia tecnológica de Sony con la capacidad industrial de TCL. Esto quiere decir que es probable que, aunque los televisores mantengan el diseño, el sistema operativo o algunas funciones emblemáticas de Sony, los paneles, la fabricación y gran parte de la ingeniería física serán realizados por TCL.

Este movimiento responde a una tendencia más amplia en la industria de la electrónica de consumo, la presión de los márgenes reducidos en la fabricación de hardware, la fuerte competencia de marcas asiáticas como Samsung, LG y otras chinas, y la estrategia de Sony de enfocarse más en su propiedad intelectual (como videojuegos, cine y contenidos digitales) que en fabricación intensiva.

