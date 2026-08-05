Cómo proteger tus cuentas de videojuegos contra hackeos

LAS CUENTAS de videojuegos almacenan bibliotecas digitales con cientos de títulos, objetos exclusivos, monedas virtuales e información bancaria, lo que las convierte en un objetivo cada vez más atractivo para los ciberdelincuentes.

Ya sea que juegues en PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Steam, Epic Games Store, EA App, Ubisoft Connect o Battle.net, proteger tu cuenta debería ser tan importante como cuidar tu computadora o tu smartphone.

El Dato: Revisar periódicamente las actividades de tus cuentas te podría ayudar a detectar una amenaza.

El robo de cuentas puede significar perder acceso a juegos comprados, personajes con cientos de horas de progreso o incluso sufrir compras no autorizadas. La buena noticia es que la mayoría de estos incidentes pueden evitarse con hábitos de seguridad relativamente sencillos.

Si sólo pudieras hacer una cosa para proteger tu cuenta, ésta sería la más importante. La autenticación en dos factores (2FA) agrega una capa adicional de seguridad. Incluso si alguien descubre tu contraseña, necesitará un código temporal generado en tu teléfono o enviado mediante una aplicación de autenticación para iniciar sesión.

Uno de los errores más frecuentes consiste en utilizar la misma contraseña para varias cuentas. Si un sitio web dónde estás registrado sufre una filtración de datos y utilizas esa misma clave para tu cuenta de videojuegos, un atacante podría probar automáticamente esas credenciales en diferentes servicios.

Lo recomendable es utilizar una contraseña distinta para cada plataforma.

Las actualizaciones de Windows, MacOS, consolas y aplicaciones no sólo agregan nuevas funciones. En muchos casos corrigen vulnerabilidades de seguridad que podrían ser aprovechadas por programas maliciosos. También conviene mantener actualizado el navegador web.