Cómo proteger gadgets de altas temperaturas

Las altas temperaturas no sólo afectan a las personas. Smartphones, laptops, consolas, tabletas y otros gadgets también pueden sufrir daños cuando se exponen al calor extremo. Con algunos cuidados sencillos es posible prolongar su vida útil y mantener un buen rendimiento durante la temporada de verano.

Aunque la mayoría de los fabricantes diseñan sus equipos para soportar condiciones de uso cotidiano, el calor excesivo es uno de los principales enemigos de los componentes electrónicos. Cuando un dispositivo alcanza temperaturas elevadas, puede disminuir automáticamente su rendimiento, apagar funciones para protegerse o, en casos extremos, sufrir daños permanentes.

Por ello, especialistas en tecnología recomiendan adoptar algunos hábitos sencillos para mantener los gadgets en óptimas condiciones durante los meses más calurosos del año.

100 grados centígrados son los que alcanza una computadora

Uno de los errores más comunes es abandonar el teléfono o la laptop dentro del automóvil o sobre una mesa expuesta directamente al sol.

En un vehículo estacionado, la temperatura puede elevarse rápidamente y superar con facilidad los 50 grados Celsius, suficiente para afectar la batería, la pantalla y otros componentes internos. Lo mismo ocurre en playas, albercas o terrazas, donde los rayos solares inciden directamente sobre el equipo. Si no se está utilizando, lo mejor es guardarlo en una mochila, funda o bolso que permanezca a la sombra.

Las fundas protegen los dispositivos de golpes, pero también pueden dificultar la disipación del calor. Si el smartphone comienza a calentarse durante sesiones prolongadas de videojuegos, videollamadas, grabación de video en alta resolución o carga rápida, retirar temporalmente la funda puede ayudar a que el calor se disipe con mayor facilidad.