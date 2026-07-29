Galaxy Unpacked: Samsung revela el Z Fold 8 Ultra, Fold 8 y Flip 8

La nueva familia Galaxy Z incorpora tres dispositivos con enfoques distintos para responder a diferentes estilos de vida. Samsung refuerza su estrategia en el segmento premium al combinar pantallas plegables, nuevas funciones de Galaxy AI, cámaras avanzadas y diseños más ligeros para productividad, entretenimiento y creación de contenido.

Samsung Electronics presentó oficialmente la nueva serie Galaxy Z, integrada por los Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 y Galaxy Z Flip 8, una generación que busca consolidar la evolución de los teléfonos plegables con propuestas diferenciadas para distintos tipos de usuarios.

El Dato: Mantener el smartphone, la tablet o la computadora con el software más reciente puede contribuir a un funcionamiento más eficiente durante jornadas de uso intenso.

La compañía apuesta por ampliar el alcance de esta categoría con dispositivos que priorizan la productividad, la experiencia multimedia y la personalización, respaldados por nuevas herramientas de Galaxy AI, desarrolladas para aprovechar las ventajas de cada formato.

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La nueva familia representa la evolución de siete generaciones de dispositivos plegables y coloca a la Inteligencia Artificial como uno de los pilares de la experiencia de uso, permitiendo automatizar tareas, mejorar la multitarea y ofrecer recomendaciones más precisas dependiendo del contexto del usuario.

Su pantalla externa adopta una relación de aspecto más cómoda para tareas rápidas, mientras que la pantalla principal ofrece formato 4:3, pensado para aprovechar mejor la lectura, la navegación web, videojuegos y aplicaciones de productividad para el usuario.

El Tip: Los Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 y Galaxy Z Flip 8 ya pueden reservarse en línea.

El dispositivo integra el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, acompañado por una batería de 4,800 mAh, diseñada para ofrecer mayor autonomía durante jornadas prolongadas de trabajo o entretenimiento.

Samsung también incorpora una nueva estructura denominada Flex Titanium, que utiliza titanio para reforzar la pantalla flexible, reducir la visibilidad del pliegue y mejorar la resistencia sin incrementar el grosor del equipo. En el apartado multimedia destaca un brillo máximo de 3,000 nits, tecnología Vision Booster para mejorar la visibilidad en exteriores y un acabado que reduce los reflejos.

En fotografía, el Galaxy Z Fold 8 incorpora dos sensores principales de 50 megapíxeles, uno gran angular y otro ultra gran angular, buscando mantener una calidad uniforme.

45 mil 999, costo en preventa del Galaxy Z Fold 8, disponible en grafito, crema y lavanda

Para quienes requieren mayor potencia, Samsung presentó el Galaxy Z Fold 8 Ultra, considerado el modelo más avanzado de la familia. Su pantalla principal alcanza las 8 pulgadas, convirtiéndose prácticamente en una estación portátil de productividad.

Su cámara principal alcanza los 200 megapíxeles, incorpora HDR mejorado y está acompañada por un ultra gran angular de 50 MP, además de una versión optimizada de Nightography para fotografía nocturna. También permite grabación en 8K mediante el nuevo códec APV y añade Cine LUT, herramienta orientada a quienes editan video desde el propio teléfono.

Galaxy Unpacked: Samsung revela el Z Fold 8 Ultra, Fold 8 y Flip 8 ı Foto: AP, Reuters y Samsung

En rendimiento, mantiene el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, una batería de 5,000 mAh, carga rápida de 45 W y un sistema de refrigeración con grafito expandido para sostener el rendimiento durante sesiones intensivas de edición, videojuegos o tareas impulsadas por inteligencia artificial.

La tercera propuesta es el Galaxy Z Flip 8, el plegable compacto de Samsung que llega con un diseño más ligero. Con apenas 180 gramos y un grosor de 6.1 mm, se convierte en el Flip más delgado de la marca.

El protagonista es la nueva FlexWindow, una pantalla externa rediseñada que ahora funciona como una interfaz impulsada por IA. Desde ella es posible consultar información personalizada mediante Now Brief, acceder a aplicaciones, recibir sugerencias inteligentes y utilizar Gemini Intelligence sin necesidad de abrir el teléfono.

Galaxy Unpacked: Samsung revela el Z Fold 8 Ultra, Fold 8 y Flip 8 ı Foto: AP, Reuters y Samsung

El Galaxy Z Flip 8 mantiene uno de los elementos más distintivos de esta familia: la fotografía sin necesidad de desplegar completamente el equipo. Su cámara principal de 50 MP, impulsada por el motor ProVisual Engine, promete mejores retratos, colores más naturales y un efecto bokeh más preciso.