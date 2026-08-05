Gadgets para universitarios: la tecnología en el semestre

La vida universitaria ha cambiado mucho en los últimos años. Hoy, cargar únicamente una libreta y un par de plumas ya no siempre es suficiente. Las clases híbridas, el trabajo colaborativo en la nube, las videollamadas, las plataformas educativas y el uso constante de Inteligencia Artificial han hecho que la tecnología se convierta en una herramienta indispensable para los estudiantes.

Pero no se trata de comprar el dispositivo más caro. Elegir los gadgets adecuados puede marcar una gran diferencia entre pasar horas buscando un enchufe o terminar un proyecto desde cualquier lugar del campus con comodidad y eficiencia.

El Dato: El mouse LIFT de la Ergo Series de Logitech es una de las opciones favoritas de muchos usuarios por su diseño ideal para manos pequeñas y medianas.

Aunque las tablets han ganado terreno, la laptop continúa siendo el centro de operaciones para la mayoría de los universitarios. Es el equipo donde se redactan trabajos, se programan aplicaciones, se editan videos, se realizan presentaciones o se ejecutan programas especializados que difícilmente pueden reemplazarse con un teléfono inteligente.

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En este segmento, Dell se mantiene como una de las marcas con mayor presencia tanto en el ámbito educativo como profesional, gracias a líneas que priorizan el equilibrio entre rendimiento, portabilidad y durabilidad. Sus equipos abarcan desde opciones para estudiantes que buscan una computadora confiable para tareas cotidianas hasta estaciones de trabajo dirigidas a carreras como arquitectura o ingeniería.

El Tip: Complementar tus sesiones de estudio con audífonos que cancelan ruido ayuda a una mayor concentración.

HP continúa siendo una referencia entre quienes buscan laptops versátiles. La compañía ha reforzado su apuesta por equipos ligeros, con mejor autonomía y funciones impulsadas por Inteligencia Artificial que ayudan a optimizar la productividad.

Antes de elegir una computadora conviene pensar en la carrera que se estudia. No necesita el mismo hardware un estudiante de Derecho que uno de Animación Digital o Ingeniería, donde el uso de software especializado exige procesadores más potentes y mayor capacidad gráfica.

2,099 pesos cuesta el Kindle de 16 GB, disponible en 3 colores

Por otro lado, hace algunos años muchos veían las tablets únicamente como un dispositivo para consumir contenido. Hoy son una alternativa real para tomar apuntes, leer documentos, dibujar, editar archivos PDF e incluso trabajar con aplicaciones profesionales.

Apple continúa posicionando al iPad como un referente del mercado gracias a la combinación de potencia, calidad de pantalla y compatibilidad con accesorios como el Apple Pencil y teclados externos.

Para muchos universitarios, escribir directamente sobre presentaciones, subrayar libros digitales o convertir notas manuscritas en texto editable representa una forma mucho más eficiente de organizar la información que utilizar hojas impresas.

Además, la integración entre iPhone, iPad y Mac facilita compartir archivos, continuar proyectos entre dispositivos y mantener sincronizados documentos y apuntes mediante la nube.

Sin embargo, no todos los estudiantes necesitan una tablet, pero todos deben leer. Aquí es donde los lectores electrónicos cobran un papel cada vez más importante.

La familia Kindle, desarrollada por Amazon, se ha convertido en una de las opciones favoritas para quienes pasan horas revisando artículos científicos, novelas, libros técnicos o documentos académicos.

Su pantalla con tecnología de tinta electrónica ofrece una experiencia muy similar al papel, reduce el cansancio visual, además de que permite almacenar miles de libros en un dispositivo que pesa menos que muchos cuadernos.

Para carreras donde la bibliografía ocupa buena parte del semestre, tales como medicina, un Kindle también representa una forma práctica de transportar una biblioteca sin cargar varios kilos en la mochila.

Si bien, muchas personas utilizan únicamente el touchpad de la laptop, un mouse ergonómico puede hacer una diferencia importante durante largas sesiones de estudio. Logitech se ha consolidado como una de las marcas más reconocidas en este segmento gracias a un catálogo que abarca desde modelos básicos para estudiantes hasta dispositivos diseñados para productividad avanzada y trabajo creativo.

Uno de los errores más comunes al preparar el regreso a clases es pensar que el dispositivo más costoso siempre será la mejor opción. La realidad es distinta.

Invertir en tecnología útil es una inversión en comodidad, eficiencia y preparación para un entorno profesional donde las habilidades digitales son muy importantes.