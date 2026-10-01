¿Cuál es la ‘Teoría de Octubre’ sobre el amor y las parejas?

Teoría de octubre sobre el amor y las parejas

Con el inicio de octubre llega de nueva cuenta la Teoría de Octubre, una tendencia que comenzó en redes sociales y que se viraliza anualmente con los videos publicados por los internautas.

En redes sociales como Tik Tok ya comenzó a viralizarse de nueva cuenta la teoría de octubre, una tendencia que inició para que las personas puedan comenzar a generar cambios en su vida antes del próximo año.

Unos de los aspectos más buscados por todos dentro de esta famosa teoría viral son el amor y la amistad, un tema que preocupa a la mayor parte de las personas, lo que representa una ventana de oportunidad para generar cambios.

Teoría de octubre

Entre los 12 mese del año cada trimestre puede simbolizar un comienzo nuev para las personas, por lo que muchas y muchos comienzan a ver su vida y analizar lo que ha transcurrido para mejorar el último trimestre.

Esto se lleva a cabo no solamente con la finalidad de terminar bien el año, sino de dar espacio para un nuevo arranque con el pie derecho en todos los aspectos de la vida, incluyendo al amor y la amistad.

La nostalgia que se genera cuando las personas comienzan a pensar en lo que se ha registrado durante todo el año puede provocar que algunos busquen reconectar con personas del pasado, de acuerdo con la teoría de octubre.

Octubre para muchos representa el espacio perfecto para los reencuentros, las segundas oportunidades y la nostalgia, por lo que distintos usuarios han compartido la frecuencia con la que personas de su pasado los buscan este mes por medio de mensajes o llamadas.

Debido a que exparejas o amistades con las que ya no se tiene tanta comunicación aparecen de nueva cuenta como si se tratara de magia, muchos creadores de contenido comparten mensajes y consejos sobre el tema.

El famoso portal emocional de octubre puede ser la oportunidad perfecta para retomar conversacions incómodas con algunas personas o para continuar con la distancia que se había tomado.

Sin importar si se trata de una tendencia, de un verdadero portal emocional que da paso a “eventos canónicos”, o de una simple coincidencia, cuando una persona del pasado vuelve es importante no dejarse llevar por la emoción del momento y analizar bien la situación para no cometer errores de nueva cuenta.

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