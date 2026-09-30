Emma Coronel recibe un enorme ramo de rosas de Davis Flow; así reaccionó la esposa de El Chapo | VIDEO

Emma Coronel recibe un enorme ramo de rosas de Davis Flow; así reaccionó la esposa de El Chapo

El creador de contenido hondureño Davis Flow sorprendió a la esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Emma Coronel Aispuro, con un enorme ramo de rosas rojas durante una visita a su domicilio, lo que desató diversos comentarios.

Así recibió Emma Coronel el ramo de rosas de Davis Flow

En redes sociales, circula el video en el que podemos ver al influencer entrar a la cocina donde se encontraba la modelo. Antes de ello, le habían pedido a la mujer que se diera la vuelta y se cubriera los ojos.

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El creador de contenido e influencer hondureño Davis Flow volvió a acaparar la atención en redes sociales tras sorprender a Emma Coronel durante una… pic.twitter.com/GQWBpfnxno — CHTV HONDURAS (@ChtvH3124) September 28, 2026

Después de unos momentos de expectativa, Emma Coronel finalmente voltea a ver al hondureño y se emociona por el obsequio que recibía. “¿Por qué está tan grande?“, grató le empresaria emocionada.

Es entonces que ella le acepta las flores y comienzan a platicar mientras ella las acomoda. “Sabías que no era necesario”, le dijo ella, ante lo que él dijo que era una manera de agradecerle por ser una buena persona y una buena amiga.

“Encantado de conocerla, gracias por su amistad. Mucho respeto, en verdad”, le dijo él antes de recibir un abrazo de ella, “siento que más bien tenía que traer 10 mil”, le dijo antes de comentar que sabía que incluso una sola rosa la habría agradecido Emma.

Además de las flores, Davis Flow también le dio un collar a la famosa. “¿Y por qué yo no te traje nada?“, lamentó Coronel al recibir los afectuosos regalos por parte del creador de contenido. ”Su vibra me ha gustado mucho, espero que podamos colaborar mucho", le dijo Davis.

Davis Flow y Emma Coronel se conocieron a través de una transmisión en vivo en TikTok. En ese momento, el influencer desconocía que se trataba de la esposa de “El Chapo” Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa.

El momento se hizo viral, ya que el influencer hondureño aseguró que “tenía novio” y “le gustaban los hombres”, luego de que en el chat le advirtieran de la relación de Coronel con el narcotraficante.

Desde ese momento, ambos han compartido frente a las cámaras en más de una ocasión y han mostrado una relación de amistad cercana y de cariño mutuo.

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