Desde que recuperó su libertad en 2023, Emma Coronel se ha convertido en una figura de las redes sociales. Su incursión en TikTok le permitió conectar con miles de seguidores a través de transmisiones en vivo y videos donde compartía aspectos de su vida cotidiana.

Sin embargo, recientemente la plataforma suspendió su cuenta principal, lo que desató especulaciones sobre las razones detrás de esta decisión. La esposa de El Chapo Guzmán, sorprendida por la medida, abrió una nueva cuenta para explicar lo ocurrido y agradecer el apoyo de sus seguidores.

Suspenden a Emma Coronel de TikTok, ¿cuál sería el motivo?

En su nueva cuenta de TikTok, Emma Coronel compartió un video donde expresó su molestia por la suspensión inesperada: “Ando un poco molesta hoy porque TikTok sin ninguna razón me bloqueó mi cuenta, no me ha dado explicación, qué hice. Yo tengo mucho cuidado de seguir las reglas y aun así me bloquearon. Les agradezco que me sigan”.

La declaración de la exreina de belleza generó debate en redes sociales, pues algunos usuarios señalaron que la plataforma suele aplicar bloqueos preventivos cuando detecta contenido polémico o transmisiones que podrían infringir sus normas comunitarias.

Por ejemplo, hace unos días, Willito y Lonche de Huevo se reunieron con Emma Coronel para grabar un video en el que ella habla sobre su relación con Joaquín El Chapo Guzmán, y detalles sobre la vida y patrimonio del capo, uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo.

Otra hipótesis de usuarios es que, debido a la monetización de la cuenta de TikTok de Emma y sus antecedentes judiciales, la plataforma estaría investigando si se trata de un caso de lavado de dinero. Sin embargo, estas son sólo especulaciones y no se ha revelado el motivo real por el que fue cancelada la cuenta de la modelo.

Horas más tarde, Emma Coronel realizó una transmisión en vivo desde su cuenta alternativa de TikTok y agradeció a sus seguidores por apoyarla.

“Gracias porque aquí andan. Bloquearon la otra cuenta, pero nos vamos a recuperar”, expresó.

Puedes leer: