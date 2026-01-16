¿Quién es Inés Omar Coronel Aispuro y cuál es su parentesco con Emma Coronel?

El nombre de Inés Omar Coronel Aispuro volvió a aparecer en la agenda nacional luego de que autoridades federales lo vincularan con un narcolaboratorio desmantelado en el estado de Guerrero, como parte de los operativos contra la producción de drogas sintéticas en el país.

Su perfil no es nuevo para las fuerzas de seguridad, pues se trata de un personaje ligado desde hace más de una década al entorno familiar y criminal de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Inés Omar Coronel Aispuro es hermano de Emma Coronel Aispuro, exreina de belleza y esposa de Joaquín Guzmán Loera, fundador del Cártel de Sinaloa, actualmente preso en Estados Unidos.

Este parentesco lo convierte directamente en cuñado de “El Chapo”, una relación que, de acuerdo con investigaciones federales lo habría colocado dentro del círculo cercano del grupo criminal.

Emma Coronel Aispuro, quien fue detenida en 2021 en Estados Unidos y posteriormente sentenciada por cargos relacionados con narcotráfico, ha reconocido públicamente su vínculo familiar con Inés Omar Coronel. Ambos son originarios del estado de Durango y pertenecen a una familia que ha sido mencionada en distintos expedientes judiciales ligados al Cártel de Sinaloa.

Inés Omar Coronel Aispuro ha sido detenido en al menos dos ocasiones en México. En 2013 fue capturado por fuerzas federales en Sonora por portación de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud. Posteriormente, en 2015, volvió a ser arrestado y procesado por cargos similares, aunque recuperó su libertad años después.

Autoridades mexicanas lo han señalado como operador vinculado a la facción conocida como “Los Chapitos”, integrada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, quienes actualmente mantienen el control de varias zonas estratégicas del Cártel de Sinaloa.

Su presunta función habría estado relacionada con labores logísticas y de apoyo dentro de la estructura criminal, aunque no figura como líder del grupo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL