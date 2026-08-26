Emma Coronel Aispuro: Dónde nació, edad, hijos, y cuántos años estuvo en la cárcel...

Emma Coronel Aispuro es conocida por ser la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, y recientemente sus hijas cumplieron 15 años, por lo que algunos detalles de la fiesta han sido publicados.

Por medio de sus historias de instagram, la diseñadora de modas conocida como April Black Diamond compartió una foto junto a las dos hijas de Coronel Aispuro y Guzmán Loera, y las tres se encontraban posando con un fondo floral.

Hijas de Emma Coronel y "El Chapo" ı Foto: Captura de pantalla

Hace unos días la diseñadora compartió un video en el que se muestran detalles de los dos vestidos que realizó para las hijas de Emma Coronel, y de acuerdo con ella, los diseños “refleja elegancia, feminidad y la belleza atemporal de la alta costura, convirtiendo cada instante en una experiencia visual espectacular”.

Esta no es la primera vez que April Black Diamond colabora con Emma Coronel, pues esta vistió a la esposa del capo, quien fue la encargada de abrir y cerrar el desfile de su colección durante la Semana de la Moda de Milán del 2024.

Emma Coronel Aispuro

Emma Coronel Aispuro nació el 2 de julio de 1989 en California, Estados Unidos, por lo que actualmente tiene 37 años de edad. Es hija de Inés Coronel Barreras y Blanca Estela Aispuro.

Emma Coronel creció durante los primeros años de su vida en un pueblo de Durango, mismo en el que conoció a Joaquín Guzmán Loera en 2006 durante una fiesta a la que acudió porque se postuló para ser reina del Festival local de Café y Guayaba de Canales, Durango.

De acuerdo con el propio testimonio de Emma Coronel brindado en el documental “Casada con El Chapo: Emma Coronel Habla”, ella y Guzmán Loera se casaron cuando cumplió 18 años de edad y él tenía 50 años de edad.

Joaquín Guzmán Loera y Emma Coronel Aispuro tuvieron dos hijas de nombre Emali y María, quienes al igual que su madre nacieron en Estados Unidos.

Luego de que se extraditara a “El Chapo” a Estados Unidos y se realizaran los juicios que desencadenaron en su sentencia a cadena perpetua, Coronel Aispuro también enfrentó una condena.

Esto debido a que la esposa del capo fue mencionada durante los testimonios, por lo que fue arrestada el 22 de febrero del 2021 en el aeropuesto internacional de Dulles, Virginia, por delitos relacionados con el narcotráfico.

Emma Coronel Aispuro recibió una condena de 3 años de prisión por lavado de dinero y tráfico de drogas, por lo que quedó en libertad el 13 de septiembre del 2023 después de cumplir dicha sentencia.

Actualmente en redes sociales se han viralizado diversos clips de Emma Coronel, pues esta realiza transmisiones en vivo en redes sociales, donde cuenta con 1.4 millones de seguidores.

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