Morena se deslinda de Enrique Inzunza tras separarse de bancada en el Senado: ‘debió pedir licencia’

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, en conferencia de prensa el 26 de agosto de 2026.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, se deslindó del senador Enrique Inzunza Cázarez y señaló que al decidir separarse de la bancada en el Senado de la República sus actos y decisiones serán “únicamente de su competencia”.

En conferencia de prensa, comentó que Morena consideraba que el legislador “debió pedir licencia” al cargo para enfrentar los señalamientos en su contra sin fuero constitucional por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, Enrique Inzunza no comunicó a la dirigencia de Morena su decisión de dejar el grupo parlamentario para, según él, continuar en el escaño “de manera independiente”.

Enrique Inzunza Cázarez, y Rubén Rocha Moya, el 19 de mayo de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

“Nosotros hubiéramos querido que se hubiera separado, que hubiera pedido licencia”, reconoció Ariadna Montiel. Agregó que, a partir de la determinación del legislador, “sus opiniones y sus acciones serán exclusivamente bajo su actividad personal” .

“Al determinar él separarse del grupo parlamentario, no será responsabilidad nuestra sus expresiones, sus acciones”, sostuvo. “Ahora actuará como senador independiente y sus razonamientos, acciones y decisiones serán únicamente de su competencia y no de Morena y del grupo parlamentario” Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena



Comisión de Honestidad también evaluará caso de Enrique Inzunza

La dirigente nacional de Morena agregó que la Comisión de Honestidad y Justicia ha dado seguimiento a los casos de Enrique Inzunza y del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusados de presuntos vínculos con e narcotráfico y delitos relacionados con armas en la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.

Montiel Reyes adelantó que revisará con la Comisión la situación de ambos militantes. “Vamos a tener muy clara la acción y decisión de cada uno y, con base en eso, la Comisión tendrá la responsabilidad de hacer los análisis correspondientes”, declaró.

Lo anterior, luego de que el pasado 21 de agosto Rocha Moya decidió retomar sus funciones como gobernador de Sinaloa tras una licencia de más de tres meses, aunque apenas un día después volvió a solicitar su separación del cargo ante el rechazo unánime a su regreso, incluido el expresado por Morena.

Sobre el caso de Rocha Moya, el pasado 25 de agosto la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, señaló que “los órganos internos decidirán” si se inicia de un procedimiento para evaluar la permanencia del político de 77 años en el partido.

En torno a ambos casos, este miércoles Ariadna Montiel apuntó que “la Comisión es la que decide, estatutariamente, quién es militante y quién ya no lo es” , y explicó que existe un proceso interno “para realizar estas acciones de manera correcta”.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr