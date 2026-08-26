Asume Domínguez y dice que va por paz en Sinaloa; a revisión, gabinete de Rocha

La diputada federal con licencia Graciela Domínguez Nava asumió el control del gobierno de Sinaloa después de convertirse en el perfil que destrabó la disputa interna de Morena por la sucesión de Rubén Rocha Moya. Llega al Ejecutivo con el reto de recuperar la paz en una entidad marcada por la violencia y con una primera decisión política sobre la mesa: definir cuánto conservará de la estructura heredada del mandatario con licencia.

En sus primeras horas como gobernadora interina abrió la puerta a cambios en el gabinete. “Haremos una revisión”, respondió ante la pregunta de si emprenderá una “limpia”, y adelantó que pronto dará a conocer ajustes y estrategias.

Domínguez Nava fue electa con 31 votos a favor y seis en contra, sin abstenciones dentro del Congreso local. Tres legisladores no ejercieron su voto en el registro final. Su nombre consiguió el mayor acuerdo entre quienes defendían la continuidad del grupo de Rocha Moya y otros sectores del oficialismo que reclamaban cambios en Palacio de Gobierno.

El Dato: Al ser elegida gobernadora interina hasta 2027, está impedida a competir por el mandato inmediato, pues la ley obsta a quien ocupe el cargo en los últimos dos años del periodo.

En la tribuna, la nueva mandataria colocó la crisis de seguridad por encima del resto de su agenda. “Nuestra prioridad será la paz. No de discurso, sino una que se sienta en las calles”, afirmó después de rendir protesta. Su planteamiento incluyó atención a víctimas, desapariciones, desplazamiento interno, retorno de comunidades y reconstrucción del tejido social, además de reactivación económica y protección del empleo.

También trazó un horizonte político para su administración. “Es poco más de un año el que tendremos en este gobierno interino”, y sostuvo que la tarea será generar estabilidad y conducir la transición democrática hacia el siguiente año. También prometió mantener al gobierno fuera de la contienda sucesoria y abrir interlocución con todas las fuerzas políticas.

En términos políticos, ello aleja la posibilidad de que Rocha retome el cargo en ese periodo, aunque la licencia que el Congreso concedió al gobernador conserva carácter temporal e indefinido por más de 30 días, y el dictamen establece que la interina lo sustituirá hasta que el mandatario se reincorpore a sus funciones.

El relevo tampoco cerró la disputa política alrededor de Rocha. PRI, PAN y Movimiento Ciudadano rechazaron el dictamen y reclamaron que el relevo recayera en una figura con independencia frente al círculo del exgobernador. Durante el debate, advirtieron que una nueva titular del Ejecutivo no elimina las investigaciones ni las responsabilidades que pudieran derivarse de la administración anterior.

La nueva titular del Ejecutivo estatal, ayer, al rendir protesta. ı Foto: Especial

Diputados de oposición anunciaron que presentaran una denuncia de juicio político contra el gobernador con licencia, con la que buscan que el Congreso determine eventuales responsabilidades y, de acreditarse las causales previstas en la ley, avance hacia su destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El planteamiento corre por una vía distinta a las investigaciones penales y tiene como uno de sus objetivos cerrar jurídicamente la posibilidad de que Rocha vuelva a asumir el Ejecutivo estatal.

Desde Morena, la defensa del nombramiento se concentró en la experiencia de Domínguez y en la necesidad de restablecer gobernabilidad sin detener la administración pública.

Horas después de la toma de protesta, Domínguez reunió a los integrantes del gabinete en Palacio de Gobierno. Ninguno de los secretarios de Rocha había acudido a la sesión legislativa. La escena tuvo una carga política particular porque ocurrió en el mismo salón donde el gobernador con licencia se fotografió el viernes con todo su equipo para exhibir respaldo tras su regreso a la gubernatura.

El encuentro dejó una primera señal de continuidad administrativa mientras la nueva mandataria define eventuales movimientos. De acuerdo con el Gobierno estatal, Domínguez convocó a los funcionarios a trabajar en conjunto y a ofrecer resultados de corto plazo. El comunicado posterior señaló que los secretarios respaldaron los objetivos ya establecidos en el Plan Estatal, ahora bajo la visión de la nueva titular del Ejecutivo.

Su propio discurso ante el Congreso dejó abierta la puerta a modificaciones. Los programas, obras y políticas que funcionan tendrán continuidad, afirmó, pero el gobierno corregirá, fortalecerá o cambiará aquello que lo requiera. Domínguez reconoció además que la confianza ciudadana no puede decretarse y que su administración tendrá que ganarla con resultados, cercanía y transparencia.

Domínguez pidió coordinación estrecha con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aseguró que Sinaloa requiere “toda la fuerza del Estado mexicano”. Su esquema contempla inteligencia, atención a las causas y capacidad institucional, además de una relación más estrecha con municipios y sectores productivos afectados por la violencia.

Más allá del frente de seguridad, la agenda de Graciela Domínguez incluye comercialización agrícola, pesca, ganadería, minería, comunidades costeras, diálogo con empresarios y organizaciones sociales, así como medidas para recuperar actividad económica.

La nueva gobernadora inicia así con una mayoría legislativa suficiente, pero sin cheque en blanco y con una decisión pendiente dentro de su propio gobierno. Los cambios que anuncie tras la revisión del gabinete serán el primer indicador concreto de cuánto conservará de la estructura de Rocha y cuánto modificará para sostener la misión que fijó ante el Congreso: gobernar, pacificar y estabilizar Sinaloa rumbo al siguiente año.

Graciela Domínguez Nava

Formación: Licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Trayectoria: Docente, activista en movimientos sociales; 2 veces diputada local (por PRD y Morena) y diputada federal; secretaria de Educación Pública del Gobierno de Sinaloa.

Activista y legisladora con una carrera propia

| Por Elizabeth Hernández |

Graciela Domínguez Nava llegó al gobierno interino de Sinaloa después de recorrer casi tres décadas entre movimientos sociales, el Congreso, Morena y la administración estatal. Su designación la coloca ahora al frente del cierre del sexenio de Rubén Rocha Moya, un proyecto al que se incorporó tras haber construido una trayectoria política propia.

Es socióloga por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y su actividad pasó por conflictos sociales como las demandas de pescadores hasta la defensa del patrimonio familiar.

27 años tiene de trayectoria política la morenista

En 1999 se afilió al PRD, donde fue diputada local y dirigió a su bancada. Tras renunciar al partido, se sumó a Morena, con el que volvió al Congreso estatal, donde condujo a la bancada y la Comisión de Fiscalización. Como presidenta de la Junta de Coordinación Política encabezó una mayoría que ejerció oposición frente al gobernador priista Quirino Ordaz.

La relación con Rocha se volvió directa durante la elección de 2021. Domínguez buscó sin éxito la candidatura de Morena a la alcaldía de Culiacán y el entonces aspirante a gobernador anunció que la incorporaría a su administración. Cumplió al nombrarla secretaria de Educación, cargo que ocupó hasta febrero de 2024.

Después dejó el gabinete para competir por una diputación federal. En San Lázaro ocupó la secretaría de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y formó parte de las comisiones de Educación y Pesca. El 17 de junio de 2026 solicitó licencia para participar en el proceso interno de Morena rumbo a la gubernatura estatal.

Su llegada también reavivó la discusión sobre la cercanía con el mandatario saliente. En mayo había rechazado que se le definiera como “rochista” y reivindicó una historia propia dentro de la izquierda en Sinaloa.

Presidenta da su apoyo a la nueva gobernadora

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó este martes su beneplácito con el perfil de la recién nombrada gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, y garantizó el respaldo de la Federación a su administración, tras la crisis política y de seguridad que ha vivió la entidad en los últimos meses.

“No tengo el gusto de conocerla, no a profundidad, pero sé que es una mujer honesta. Ella fue secretaria de Educación y diputada local (…) una mujer que tiene muchos años luchando por la justicia social y el bienestar de la gente”, declaró la Presidenta tras enterarse de la designación de Domínguez Nava en el Congreso sinaloense, ayer.

Sheinbaum Pardo reiteró el soporte del Gobierno de México a la nueva mandataria estatal: “Apoyarla en lo que necesite por el bien del pueblo de Sinaloa”.

El Dato: Morena retiró su apoyo a Rocha Moya luego de que intentó reincorporarse al gobierno de Sinaloa de forma sorpresiva, por lo que se vio obligado a solicitar una licencia indefinida.

También la emplazó a concluir en los mejores términos el periodo para el que fue electo Rubén Rocha Moya, quien el domingo pidió licencia para dejar el cargo, después de que toda la estructura de la Cuarta Transformación (4T), incluida la Presidenta Sheinbaum, externaran su desacuerdo con que éste retomara la administración del estado, en medio de las investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas por los señalamientos que hizo Estados Unidos sobre presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

En su mensaje, pidió a la gobernadora interina “que cierre bien este periodo hasta el mes que le corresponda y trabaje por la paz, la seguridad y el bienestar del pueblo de Sinaloa”.

Durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum remarcó su respeto institucional a la decisión del Congreso de Sinaloa para conferir a Graciela Domínguez el futuro inmediato de la entidad.

A pregunta expresa de la prensa sobre si la mandataria considera que Dominguez Nava podría garantizar lo que Sinaloa requiere, Sheinbaum respondió: “Bueno, es una decisión del Congreso, no es una decisión de la Presidenta, es una decisión del Congreso local”.

Un día antes, la Jefa del Ejecutivo federal había abogado porque los legisladores locales eligieran a una persona honesta y con capacidad para enfrentar los retos que conlleva gobernar un estado como Sinaloa.

La mandataria confió en que Graciela Domínguez “es una mujer que tiene la capacidad para cumplir con el trabajo”, también aprovechó para recordarle que, como en el caso del resto de los gobiernos estatales, “tiene que trabajar en coordinación con nosotros para el tema de la seguridad”.

ÉNFASIS EN 2027. Sheinbaum Pardo observó que garantizar la salvaguarda de los sinaloenses no es el único gran desafío que tendrá que enfrentar la nueva gobernadora interina, ya que, señaló: “Hay pendientes, también muy evidentes (…) como lo es conducir el proceso electoral (del próximo año) con rectitud, porque los mandatarios participan en la gobernabilidad de un estado cuando hay procesos electorales”.

“Entonces, conducir de aquí al periodo que le toca con rectitud, honestidad, y por el bienestar del pueblo de Sinaloa, que es un pueblo extraordinario, muy trabajador”, insistió.

La Jefa de Estado lamentó que el pueblo sinaloense enfrente el estigma de la violencia que ha vivido en manos de los grupos del crimen organizado al afirmar que: “Se estigmatiza mucho a la gente de Sinaloa de una manera muy injusta, porque las y los sinaloenses son trabajadores, salen adelante, hay campesinos, agricultores, comerciantes, jornaleros, profesionistas, de todo, en Sinaloa. Personas muy muy buenas, y es un gran estado Sinaloa, un gran estado”.

…Y aplica sobre Inzunza la misma opinión que Rocha

| Por Yulia Bonilla |

Sin mencionarlo directamente, la Presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su rechazo a que el legislador Enrique Inzunza Cázarez, uno de los 10 acusados por Estados Unidos de sostener vínculos con la delincuencia organizada, se mantenga como senador de la República.

“Ayer di mi opinión sobre el caso del gobernador de Sinaloa, hoy con licencia. Considero lo mismo en todos los 10 casos que están bajo investigación de la Fiscalía”, respondió ante la pregunta de si opinaría igual para el caso de Inzunza.

La mandataria dejó a la conciencia de cada persona la responsabilidad de sus decisiones y ante la ciudadanía que representan, sin soslayar que los señalamientos desde el extranjero sobre funcionarios mexicanos deben sustentarse con pruebas, cuestionó que los medios han contribuido en declarar culpables a funcionarios sin fundamento: “Primero, tiene que haber—si así lo decide la Fiscalía—, una investigación de la Fiscalía en curso”.

…Y aplica sobre Inzunza la misma opinión que Rocha ı Foto: Cuartoscuro

También detalló que “cuando hay una investigación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que solicita una extradición, una detención, tiene que haber pruebas. Eso lo vamos a defender siempre”.

La mandataria señaló que “no porque diga el Departamento de Justicia (de EU) que hay una persona que tiene una investigación, sin pruebas, pues vamos a responder a ello”, por lo que subrayó que “ningún gobierno extranjero debe decidir por lo que definen las y los mexicanos y nuestras propias instituciones”.

Sheinbaum envió un mensaje a las personas que participan o pretenden participar en el servicio público: “Tienen que ser personas intachables, honestas, honradas, con convicción, con profundo amor al pueblo, y con profundo amor a la patria. Esa es mi opinión y, además, del movimiento del que vengo, ese ha sido siempre el principio”.

Morena respalda a Domínguez y apartará a quien manche a la 4T

| Por Claudia Arellano |

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, advirtió que cualquier integrante del partido que incurra en conductas contrarias a los principios de la Cuarta Transformación (4T) será apartado de sus filas, al referirse al caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a la designación de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina de la entidad.

“Cualquier persona que manche nuestros principios se irá quedando fuera”, afirmó Hernández Mora, en el marco de la presentación de las primeras coordinaciones estatales de Morena rumbo a las elecciones de 2027.

La lideresa sostuvo previamente que, en el caso del gobernador sinaloense con licencia, no habrá impunidad y que, si existen delitos que perseguir, las autoridades deberán actuar conforme a la ley.

En este nuevo escenario, Hernández Mora respaldó la llegada de Graciela Domínguez Nava al gobierno estatal, luego de que el Congreso de Sinaloa la designó este martes como gobernadora interina, con 31 votos a favor y seis en contra, para concluir el actual periodo constitucional.

La morenista descartó que esta situación tenga alguna implicación rumbo a 2027, cuando Sinaloa elegirá a un nuevo Ejecutivo. El nombramiento de Domínguez ocurre en un momento en que Morena busca reorganizar su estructura política en la entidad y evitar que la crisis alrededor de Rocha Moya afecte sus posibilidades electorales.

Más tarde, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la designación de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina de Sinaloa fue una decisión “correcta y acertada”, al considerar que cuenta con la experiencia, institucionalidad y compromiso necesarios para conducir la entidad durante el periodo restante de la administración estatal.

En conferencia de prensa, Monreal Ávila destacó que la ahora gobernadora interina, quien se desempeñaba como diputada federal y solicitó licencia para asumir el cargo, mantuvo durante la actual Legislatura una conducta de respeto institucional y respaldo a la agenda impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum y por el movimiento de la Cuarta Transformación (4T).

“Es prudente, cuidadosa, institucional y una mujer honesta. Es una mujer confiable, leal a las instituciones y comprometida con su estado, Sinaloa”, expresó.

Monreal deseó éxito a Domínguez y confió en que, pese al corto periodo que tendrá al frente del gobierno, podrá imprimir resultados gracias a su trayectoria política y conocimiento de la entidad.

“Le deseo suerte y, aunque es un tramo corto, estoy seguro que va a dar sorpresas en el ejercicio de gobierno, porque tiene capacidad, experiencia, amor y cariño a Sinaloa”, afirmó.

Ricardo Monreal recordó que compartió casi dos años de trabajo legislativo con la exdiputada federal y sostuvo que siempre observó en ella un alto nivel de institucionalidad, además de disposición para acompañar las iniciativas promovidas desde el Ejecutivo federal y la mayoría parlamentaria.

El líder de Morena en la Cámara de Diputados aseguró que, con la designación de Graciela Domínguez, la crisis política registrada quedó superada y la entidad recuperó la estabilidad institucional: “Ha pasado la crisis y la estabilidad política ha regresado a Sinaloa. Graciela Domínguez garantiza que el estado transite por la vía correcta del progreso”.

Oposición cuestiona relevo en Sinaloa

| Por Tania Gómez |

EL PRI y el PAN cuestionaron la designación de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina de Sinaloa y coincidieron en que el relevo no resuelve de fondo la crisis política, institucional y de seguridad que enfrenta la entidad.

Mientras el priismo sostuvo que la nueva mandataria forma parte del grupo político de Rubén Rocha, Acción Nacional advirtió que cambiar al titular del Ejecutivo no basta para superar la crisis y que “la solución no son parches ni componendas”.

La senadora priista Paloma Sánchez sostuvo que la llegada de Domínguez Nava mantiene al grupo político cercano al gobernador con licencia al frente de las decisiones del estado: “Sin novedad: Rocha sigue gobernando Sinaloa”.

El Tip: Legisladores de PRI, PAN y Movimiento Ciudadano se pronunciaron en contra del nombramiento de Graciela Domínguez durante la sesión del Congreso estatal.

La legisladora por Sinaloa cuestionó que Morena hubiera expresado inconformidad por el regreso de Rocha Moya a la gubernatura y posteriormente respaldara a una integrante de su administración para ocupar el Ejecutivo estatal: “La hipocresía de Morena es evidente. Decían que estaban molestos por su regreso, pero hoy, le siguen permitiendo poner gobernador”.

La priista también cuestionó los antecedentes de Domínguez Nava, quien fue secretaria de Educación Pública y Cultura entre 2021 y 2024, durante la administración del mandatario sinaloense con licencia: “Graciela Domínguez es más de lo mismo; es del grupo político cómplice de Rocha”, señaló al poner en duda los resultados de su gestión al frente de la Educación estatal: “Ya fue su secretaria de Educación y no dio resultados. ¿Ahora pretenden que creamos que será diferente desde la gubernatura?”.

A la postura sumó el dirigente nacional del PRI y senador federal, Alejandro Moreno Cárdenas, quien centró sus críticas en la crisis de seguridad que enfrenta Sinaloa, al asegurar que la entidad lleva años en crisis y que en los últimos dos años se han registrado más de tres mil homicidios, cuatro mil personas desaparecidas, 113 menores asesinados, 11 mil vehículos robados, 52 fosas clandestinas, tres mil familias desplazadas y más de cinco mil empresas y negocios cerrados.

“Sinaloa lleva viviendo cinco años de pesadilla”, afirmó el líder tricolor al exigir que la población sea colocada como prioridad. También acusó una presunta relación entre autoridades y grupos del crimen organizado y sostuvo que: “es imperativo pacificar y resolver esta crisis por el bien de la gente buena y trabajadora”.

Por su parte, el PAN en el Senado rechazó que la llegada de una gobernadora interina pueda ser presentada como la solución a la crisis de Sinaloa.

El senador Mario Vázquez fue categórico al señalar que “la solución no son parches ni componendas”, y reiteró la exigencia sobre la desaparición de poderes en la entidad, que mantiene su partido desde el inicio de la crisis en la entidad.

Para el legislador, el problema no se resuelve con sustituir a Rocha en el Ejecutivo estatal, sino con una transformación institucional que permita recuperar la gobernabilidad, la seguridad y la confianza.

Por ello, recomendó una “transición ciudadana, integrada por perfiles intachables, con la misión de pacificar el estado, restablecer el orden institucional y generar condiciones de seguridad y certeza para convocar a una nueva elección democrática”, ya que Sinaloa “no puede seguir tomada por los grupos de interés y los testaferros del régimen”, sostuvo que merecen “paz, justicia y la oportunidad de decidir su futuro libre de sospechas”.

Ejército refuerza con 300 efectivos labor en Sinaloa

| Por Elizabeth Hernández |

Con el envío de 300 militares a Sinaloa este martes, la Secretaría de la Defensa Nacional acumula al menos cuatro mil 150 elementos del Ejército desplegados como refuerzos extraordinarios en la entidad durante este año. El recuento incluye seis movilizaciones documentadas entre enero y agosto, una de ellas destinada a la búsqueda de los trabajadores mineros desaparecidos en Concordia.

El nuevo contingente partió el martes a las 10:30 horas de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, en dos Boeing 737 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana con destino a Mazatlán. A su llegada, los soldados se integraron al despliegue que mantiene la 9.a Zona Militar en Sinaloa.

Los efectivos tendrán a su cargo patrullajes, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas en áreas prioritarias. La Secretaría de la Defensa sostuvo que el objetivo es avanzar en “la desarticulación de las organizaciones delictivas, mediante la detención de sus líderes y otros generadores de violencia en el estado de Sinaloa, a través de acciones y operaciones precisas en estrecha coordinación con las autoridades municipales, estatales y federales, que permitan generar un ambiente de paz y seguridad en el beneficio de la población sinaloense”.

6 despliegues militares en lo que va del año en la entidad

La dependencia no precisó cuánto tiempo permanecerán ni los municipios donde concentrarán sus tareas.

Para dimensionar el refuerzo de este martes, el mayor movimiento militar del año ocurrió el 29 de enero, cuando Defensa trasladó mil 600 soldados a Culiacán y Mazatlán, entre ellos 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales. Tres días después, el operativo para localizar a los mineros desaparecidos en Concordia incorporó 800 efectivos y 270 miembros de esa unidad de élite, además de personal de la Guardia Nacional y agentes ministeriales.

Durante junio, la institución ordenó tres nuevos despliegues. El día 3 llegaron a Culiacán 90 elementos de Fuerzas Especiales y el 26 arribó otro grupo del mismo tamaño. Cuatro jornadas más tarde comenzó el traslado de mil militares, incluidos 100 fusileros paracaidistas, para sumarse a las operaciones de seguridad en la entidad.

Si se excluye el dispositivo especial de Concordia, los contingentes destinados de manera directa a reforzar la seguridad suman tres mil 80 integrantes del Ejército en lo que va de 2026. Con los 300 soldados enviados este martes, la Secretaría de la Defensa reporta más de 14 mil efectivos destinados a labores de seguridad pública en Sinaloa desde el inicio de la actual administración.