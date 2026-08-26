…Y aplica sobre Inzunza la misma opinión que Rocha

Sin mencionarlo directamente, la Presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su rechazo a que el legislador Enrique Inzunza Cázarez, uno de los 10 acusados por Estados Unidos de sostener vínculos con la delincuencia organizada, se mantenga como senador de la República.

“Ayer di mi opinión sobre el caso del gobernador de Sinaloa, hoy con licencia. Considero lo mismo en todos los 10 casos que están bajo investigación de la Fiscalía”, respondió ante la pregunta de si opinaría igual para el caso de Inzunza.

La mandataria dejó a la conciencia de cada persona la responsabilidad de sus decisiones y ante la ciudadanía que representan, sin soslayar que los señalamientos desde el extranjero sobre funcionarios mexicanos deben sustentarse con pruebas, cuestionó que los medios han contribuido en declarar culpables a funcionarios sin fundamento: “Primero, tiene que haber—si así lo decide la Fiscalía—, una investigación de la Fiscalía en curso”.

También detalló que “cuando hay una investigación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que solicita una extradición, una detención, tiene que haber pruebas. Eso lo vamos a defender siempre”.

La mandataria señaló que “no porque diga el Departamento de Justicia (de EU) que hay una persona que tiene una investigación, sin pruebas, pues vamos a responder a ello”, por lo que subrayó que “ningún gobierno extranjero debe decidir por lo que definen las y los mexicanos y nuestras propias instituciones”.

Sheinbaum envió un mensaje a las personas que participan o pretenden participar en el servicio público: “Tienen que ser personas intachables, honestas, honradas, con convicción, con profundo amor al pueblo, y con profundo amor a la patria. Esa es mi opinión y, además, del movimiento del que vengo, ese ha sido siempre el principio”.