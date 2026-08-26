Presidenta da su apoyo a la nueva gobernadora

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó este martes su beneplácito con el perfil de la recién nombrada gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, y garantizó el respaldo de la Federación a su administración, tras la crisis política y de seguridad que ha vivió la entidad en los últimos meses.

“No tengo el gusto de conocerla, no a profundidad, pero sé que es una mujer honesta. Ella fue secretaria de Educación y diputada local (…) una mujer que tiene muchos años luchando por la justicia social y el bienestar de la gente”, declaró la Presidenta tras enterarse de la designación de Domínguez Nava en el Congreso sinaloense, ayer.

Sheinbaum Pardo reiteró el soporte del Gobierno de México a la nueva mandataria estatal: “Apoyarla en lo que necesite por el bien del pueblo de Sinaloa”.

El Dato: Morena retiró su apoyo a Rocha Moya luego de que intentó reincorporarse al gobierno de Sinaloa de forma sorpresiva, por lo que se vio obligado a solicitar una licencia indefinida.

También la emplazó a concluir en los mejores términos el periodo para el que fue electo Rubén Rocha Moya, quien el domingo pidió licencia para dejar el cargo, después de que toda la estructura de la Cuarta Transformación (4T), incluida la Presidenta Sheinbaum, externaran su desacuerdo con que éste retomara la administración del estado, en medio de las investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas por los señalamientos que hizo Estados Unidos sobre presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

En su mensaje, pidió a la gobernadora interina “que cierre bien este periodo hasta el mes que le corresponda y trabaje por la paz, la seguridad y el bienestar del pueblo de Sinaloa”.

Durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum remarcó su respeto institucional a la decisión del Congreso de Sinaloa para conferir a Graciela Domínguez el futuro inmediato de la entidad.

A pregunta expresa de la prensa sobre si la mandataria considera que Dominguez Nava podría garantizar lo que Sinaloa requiere, Sheinbaum respondió: “Bueno, es una decisión del Congreso, no es una decisión de la Presidenta, es una decisión del Congreso local”.

Un día antes, la Jefa del Ejecutivo federal había abogado porque los legisladores locales eligieran a una persona honesta y con capacidad para enfrentar los retos que conlleva gobernar un estado como Sinaloa.

La mandataria confió en que Graciela Domínguez “es una mujer que tiene la capacidad para cumplir con el trabajo”, también aprovechó para recordarle que, como en el caso del resto de los gobiernos estatales, “tiene que trabajar en coordinación con nosotros para el tema de la seguridad”.

ÉNFASIS EN 2027. Sheinbaum Pardo observó que garantizar la salvaguarda de los sinaloenses no es el único gran desafío que tendrá que enfrentar la nueva gobernadora interina, ya que, señaló: “Hay pendientes, también muy evidentes (…) como lo es conducir el proceso electoral (del próximo año) con rectitud, porque los mandatarios participan en la gobernabilidad de un estado cuando hay procesos electorales”.

“Entonces, conducir de aquí al periodo que le toca con rectitud, honestidad, y por el bienestar del pueblo de Sinaloa, que es un pueblo extraordinario, muy trabajador”, insistió.

La Jefa de Estado lamentó que el pueblo sinaloense enfrente el estigma de la violencia que ha vivido en manos de los grupos del crimen organizado al afirmar que: “Se estigmatiza mucho a la gente de Sinaloa de una manera muy injusta, porque las y los sinaloenses son trabajadores, salen adelante, hay campesinos, agricultores, comerciantes, jornaleros, profesionistas, de todo, en Sinaloa. Personas muy muy buenas, y es un gran estado Sinaloa, un gran estado”.

…Y aplica sobre Inzunza la misma opinión que Rocha

| Por Yulia Bonilla |

Sin mencionarlo directamente, la Presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su rechazo a que el legislador Enrique Inzunza Cázarez, uno de los 10 acusados por Estados Unidos de sostener vínculos con la delincuencia organizada, se mantenga como senador de la República.

“Ayer di mi opinión sobre el caso del gobernador de Sinaloa, hoy con licencia. Considero lo mismo en todos los 10 casos que están bajo investigación de la Fiscalía”, respondió ante la pregunta de si opinaría igual para el caso de Inzunza.

La mandataria dejó a la conciencia de cada persona la responsabilidad de sus decisiones y ante la ciudadanía que representan, sin soslayar que los señalamientos desde el extranjero sobre funcionarios mexicanos deben sustentarse con pruebas, cuestionó que los medios han contribuido en declarar culpables a funcionarios sin fundamento: “Primero, tiene que haber—si así lo decide la Fiscalía—, una investigación de la Fiscalía en curso”.

…Y aplica sobre Inzunza la misma opinión que Rocha ı Foto: Cuartoscuro

También detalló que “cuando hay una investigación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que solicita una extradición, una detención, tiene que haber pruebas. Eso lo vamos a defender siempre”.

La mandataria señaló que “no porque diga el Departamento de Justicia (de EU) que hay una persona que tiene una investigación, sin pruebas, pues vamos a responder a ello”, por lo que subrayó que “ningún gobierno extranjero debe decidir por lo que definen las y los mexicanos y nuestras propias instituciones”.

Sheinbaum envió un mensaje a las personas que participan o pretenden participar en el servicio público: “Tienen que ser personas intachables, honestas, honradas, con convicción, con profundo amor al pueblo, y con profundo amor a la patria. Esa es mi opinión y, además, del movimiento del que vengo, ese ha sido siempre el principio”.