Enrique Inzunza se separa del grupo parlamentario de Morena, pero sigue como senador independiente

El senador Enrique Inzunza informó que se separa del grupo parlamentario de Morena y se asumirá como senador independiente.

De una carta publicada en sus redes sociales, escribió:

“Por estricta convicción personal, he tomado la decisión de separarme del grupo parlamentario de Morena, para ejercer mi cargo de Senador de la República de manera independiente y conforme a la rectitud de mis deberes”, escribió.

En el documento, Enrique Inzunza justificó su decisión de mantenerse en el cargo con fuero constitucional debido a que “los sinaloenses me confirieron mediante el voto la responsabilidad de representarlos en el Senado”.

Enrique Inzunza aseguró que es blanco de una “feroz” campaña de calumnias luego de la imputación por autoridades estadounidenses de presuntos nexos con una facción del Cártel de Sinaloa.

“Desde hace cuatro meses, se me ha hecho objeto de una feroz campaña de calumnias y diatribas, luego de que una oficina del departamento de justicia de los Estados Unidos difundiera, sin aportar hasta el día de hoy una sola prueba, un instrumento de lawfare, con imputaciones falsas, dolosas y carentes de todo sustento”, argumentó.

El legislador afirmó que no daría “elementos a la derecha conservadora ni a nadie, para que se pretenda cuestionar un movimiento de transformación que representa las causas de los más humildes y laboriosos. Lo mejor del gran pueblo de México”.

Al pueblo de Sinaloa:

Al pueblo de México: pic.twitter.com/dFxxoAMUnd — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) August 26, 2026

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FGR