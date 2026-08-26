¿Quién es Imelda Castro, coordinadora de la Defensa de la Transformación en Sinaloa?

Imelda Castro Castro fue elegida para la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional para Sinaloa.

Imelda Castro fue designada por Morena como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, una responsabilidad que la coloca al frente de los trabajos territoriales del movimiento rumbo a las elecciones de 2027.

Originaria de Sinaloa, Castro cuenta con una trayectoria que combina la docencia, la administración pública y distintos cargos de representación legislativa y partidista.

Su nuevo encargo dentro de Morena llega tras una amplia experiencia política en la izquierda, donde militó y dirigió el Partido de la Revolución Democrática en la entidad —respaldando la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas—, para posteriormente sumarse a Morena y posicionarse en el Senado como aliada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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¿Quién es Imelda Castro?

Imelda Castro es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Sinaloa y maestra en Ciencia Política por la misma institución. Es politóloga, docente y académica.

Su carrera profesional abarca el sector educativo y social. Ha sido profesora en la Universidad Autónoma de Sinaloa, articulista sobre temas económicos en el semanario Ríodoce, así como colaboradora de la Dirección Nacional del movimiento El Barzón y autora de ensayos sobre este movimiento social.

Dentro de la administración pública local, fungió como jefa de la Licenciatura en Ciencia Política en la UAS, directora de Agroindustria en la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado y regidora en el Ayuntamiento de Culiacán.

En el ámbito político e institucional, fue presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Sinaloa y candidata a la presidencia municipal de Culiacán en 2016.

En el Poder Legislativo, se desempeñó en dos ocasiones como diputada local en el Congreso de Sinaloa (LVII y LXI Legislaturas). Posteriormente asumió el cargo de senadora de la República por Sinaloa para las LXIV y LXV Legislaturas, participando como secretaria de la Comisión Belisario Domínguez e integrante de comisiones como Gobernación, Hacienda, Justicia y Seguridad Nacional.

Con este recorrido, Imelda Castro llega a la coordinación de Morena en Sinaloa con experiencia en materia legislativa, docente y de administración pública. Su nuevo papel estará enfocado en fortalecer la presencia territorial de la llamada Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de cara al proceso electoral de 2027.

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LMCT