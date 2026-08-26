Guinda define: Bayardo a Colima, Gutiérrez a Campeche y Ruvalcaba a Aguascalientes

LOS TRES perfiles designados para coordinar el proyecto de la 4T rumbo al 27.

Nora Ruvalcaba, Pablo Gutiérrez y Rosa María Bayardo son las primeras cartas de Morena para competir por las gubernaturas de 2027; el reto será cerrar las heridas de la contienda interna y mantener cohesionada a la alianza con los partidos del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), explicaron expertos.

El guinda comenzó ayer a revelar los nombres que encabezarán sus estructuras estatales rumbo a las elecciones de 2027, con la presentación de sus primeros Coordinadores y Coordinadoras Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes, Campeche y Colima.

La definición, anunciada en el World Trade Center de la Ciudad de México y encabezada por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, representó el primer gran movimiento público de la sucesión por las 17 gubernaturas que estarán en disputa el próximo año.

El Dato: Los coordinadores se deslindaron del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y coincidieron en que Morena no debe solapar a quienes se aparten de sus principios.

Aunque Morena insiste en que se trata de coordinaciones partidistas y no de candidaturas, en los hechos estos nombramientos colocan a sus titulares como las principales figuras de la Cuarta Transformación (4T) en sus respectivas entidades y los acercan a las gubernaturas. La propia dirigencia explicó que las definiciones derivan de la revisión de los registros, el cumplimiento de los mismos establecidos en la convocatoria y ejercicios de medición realizados entre los aspirantes.

En Aguascalientes, la primera definición confirmada fue la de Nora Ruvalcaba, quien tendrá nuevamente la responsabilidad de encabezar el proyecto de Morena en una entidad gobernada por el PAN. En su discurso, la ahora coordinadora llamó a los participantes que quedaron fuera de la definición a cerrar filas.

“Hoy, la definición es un hecho, y es momento de sumar, es momento de convertirnos en un bloque unido, organizado, propositivo y competitivo”, sostuvo.

19 mil cargos de elección popular se renovarán en 2027

Su mensaje refleja uno de los principales desafíos que tendrá Morena en las 17 entidades donde renovará la gubernatura: convertir una competencia interna con decenas de aspirantes en una estructura electoral capaz de trabajar unida una vez que se conozcan las decisiones.

En Campeche, el nombre de Pablo Gutiérrez Lazarus, presidente municipal de Ciudad del Carmen, llevaba meses colocado en el centro de la disputa.

La gobernadora Layda Sansores se adelantó desde abril al presentar a Gutiérrez Lazarus como coordinador de la Defensa de la Transformación, decisión que en aquel momento no fue avalada públicamente por la dirigencia de Morena.

En Colima, la disputa interna fue más cerrada y tuvo como principales protagonistas a Rosa María Bayardo Cabrera, Griselda Valencia de la Mora y el petista Joel Padilla Peña.

Bayardo Cabrera, alcaldesa de Manzanillo con licencia, se registró como aspirante y desde entonces fue considerada una de las cartas fuertes de Morena.

La competencia, sin embargo, no estuvo exenta de fricciones. Después de que la edil reconociera públicamente contar con el respaldo de la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, Griselda Valencia pidió a la Comisión Nacional de Elecciones guinda tomar en cuenta esas declaraciones y reclamó piso parejo.

El experto electoral Arturo Espinosa Silis, director de Laboratorio Electoral, explicó que la figura de los coordinadores funciona en los hechos como un mecanismo para posicionar anticipadamente a quienes eventualmente buscarán las gubernaturas el próximo año.

“El calendario electoral formal y las actividades políticas de los partidos están ocurriendo en momentos distintos y, mediante el uso de figuras partidistas y eufemismos, los aspirantes pueden obtener exposición antes del inicio de las precampañas, hoy lo estamos viendo”, dijo.

El especialista señaló que la falta de regulación clara sobre estas actividades puede generar problemas de fiscalización y equidad, debido a que los partidos y aspirantes realizan recorridos, reuniones y actividades de posicionamiento mucho antes de los periodos formales —que inician el próximo 10 de septiembre—.

“En Campeche, Morena busca preservar el control y resolver una competencia donde el grupo de la gobernadora Layda Sansores ha tenido un peso evidente. Y en Colima pretende mantener una entidad gobernada por la Cuarta Transformación, pero con el reto debe recomponer las relaciones entre los grupos que participaron en la contienda interna”, dijo.

Además, consideró que los tres casos anticipan lo que puede ocurrir en las siguientes definiciones: perfiles con ventaja en las encuestas, grupos políticos que buscan imponer sus cartas, participación creciente del PT y PVEM y una dirigencia nacional obligada a equilibrar competitividad, paridad y unidad.

En su turno, el analista político Guillermo Vázquez Handall advirtió que Morena podría enfrentar “derrotas anticipadas” en algunas de las entidades donde se renovarán gubernaturas en 2027, debido tanto a conflictos internos como al desgaste de la marca partidista.

Al analizar el escenario electoral para el oficialismo y su destape de primeras fichas, Vázquez Handall señaló que los mayores riesgos para el partido guinda se concentran en Baja California Sur, Baja California y Sinaloa.

Aunque también identificó condiciones particulares en Michoacán, pero advirtió que “Campeche es una derrota anticipada”. “Yo te diría que son derrotas anticipadas donde va a haber una gran competencia”, sostuvo el analista, al referirse a los estados que considera más vulnerables para Morena.

Y anticipó que en esas entidades habrá “una implosión”, al considerar que una eventual derrota de Morena podría ser provocada por los propios aspirantes que no resulten favorecidos en el proceso interno de selección.

Según el analista, los inconformes podrían generar una “revolución” y una “revuelta” al interior del partido, lo que terminaría afectando directamente las posibilidades electorales del oficialismo.

Monreal llama a la unidad y a actuar con honradez

| Por Claudia Arellano |

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, llamó a los aspirantes que participan en el proceso interno para definir a los coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación a actuar con honradez, evitar cualquier vínculo con el crimen organizado y cerrar filas una vez que se conozcan las definiciones rumbo a las elecciones de 2027.

Al referirse a la presentación de la primera coordinadora estatal en Aguascalientes, el legislador consideró que el partido enfrenta una etapa determinante para construir una nueva clase dirigente alejada de prácticas y vínculos que puedan comprometer al movimiento.

“Necesitamos unidad, necesitamos tener a los mejores aspirantes que pasen el filtro de la honradez, no vínculos con el crimen organizado”, advirtió.

El Tip: El diputado instó a respetar la decisión de Enrique Inzunza sobre su futuro en el Senado, ya que, señaló, su permanencia en el cargo debe ser una elección personal.

Monreal Ávila sostuvo que quienes busquen encabezar las estructuras estatales de Morena deberán demostrar que su actuación está apegada a los principios que dieron origen al movimiento de la Cuarta Transformación (4T).

“Es el momento de crear esta clase dirigente sacudida de viejos vicios y también de vinculaciones indeseables”, afirmó.

El líder parlamentario recordó que los principios de Morena deben ser una referencia para quienes ocupen posiciones de responsabilidad dentro del partido, por lo que pidió mantener una conducta alejada de cualquier práctica ilícita.

“No robar, no traicionar y tampoco no mentir”, señaló al resumir los principios que, a su juicio, deben regir a los nuevos liderazgos guindas.

Ante la competencia interna que se ha registrado entre los distintos aspirantes a las coordinaciones estatales, Ricardo Monreal pidió a quienes no resulten favorecidos aceptar las decisiones y contribuir a mantener la cohesión del partido.

“Yo les diría a los aspirantes a esta posición de coordinar su estado que actúen con generosidad, que hagan de su actividad una actividad lícita y honrada y que platiquen entre todos los aspirantes para evitar deserciones, fracturas, rupturas o confrontaciones”, expresó.

El zacatecano consideró que el proceso de selección será una de las primeras pruebas importantes que enfrentará Morena rumbo a 2027, particularmente por el número de cargos que estarán en disputa y por la expectativa que existe sobre el desempeño del partido en las urnas.

“Es una prueba muy dura la que vamos a sostener en el 27”, afirmó.