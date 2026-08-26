Morena respalda a Domínguez y apartará a quien manche a la 4T

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, advirtió que cualquier integrante del partido que incurra en conductas contrarias a los principios de la Cuarta Transformación (4T) será apartado de sus filas, al referirse al caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a la designación de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina de la entidad.

“Cualquier persona que manche nuestros principios se irá quedando fuera”, afirmó Hernández Mora, en el marco de la presentación de las primeras coordinaciones estatales de Morena rumbo a las elecciones de 2027.

La lideresa sostuvo previamente que, en el caso del gobernador sinaloense con licencia, no habrá impunidad y que, si existen delitos que perseguir, las autoridades deberán actuar conforme a la ley.

En este nuevo escenario, Hernández Mora respaldó la llegada de Graciela Domínguez Nava al gobierno estatal, luego de que el Congreso de Sinaloa la designó este martes como gobernadora interina, con 31 votos a favor y seis en contra, para concluir el actual periodo constitucional.

La morenista descartó que esta situación tenga alguna implicación rumbo a 2027, cuando Sinaloa elegirá a un nuevo Ejecutivo. El nombramiento de Domínguez ocurre en un momento en que Morena busca reorganizar su estructura política en la entidad y evitar que la crisis alrededor de Rocha Moya afecte sus posibilidades electorales.

Más tarde, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la designación de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina de Sinaloa fue una decisión “correcta y acertada”, al considerar que cuenta con la experiencia, institucionalidad y compromiso necesarios para conducir la entidad durante el periodo restante de la administración estatal.

En conferencia de prensa, Monreal Ávila destacó que la ahora gobernadora interina, quien se desempeñaba como diputada federal y solicitó licencia para asumir el cargo, mantuvo durante la actual Legislatura una conducta de respeto institucional y respaldo a la agenda impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum y por el movimiento de la Cuarta Transformación (4T).

“Es prudente, cuidadosa, institucional y una mujer honesta. Es una mujer confiable, leal a las instituciones y comprometida con su estado, Sinaloa”, expresó.

Monreal deseó éxito a Domínguez y confió en que, pese al corto periodo que tendrá al frente del gobierno, podrá imprimir resultados gracias a su trayectoria política y conocimiento de la entidad.

“Le deseo suerte y, aunque es un tramo corto, estoy seguro que va a dar sorpresas en el ejercicio de gobierno, porque tiene capacidad, experiencia, amor y cariño a Sinaloa”, afirmó.

Ricardo Monreal recordó que compartió casi dos años de trabajo legislativo con la exdiputada federal y sostuvo que siempre observó en ella un alto nivel de institucionalidad, además de disposición para acompañar las iniciativas promovidas desde el Ejecutivo federal y la mayoría parlamentaria.

El líder de Morena en la Cámara de Diputados aseguró que, con la designación de Graciela Domínguez, la crisis política registrada quedó superada y la entidad recuperó la estabilidad institucional: “Ha pasado la crisis y la estabilidad política ha regresado a Sinaloa. Graciela Domínguez garantiza que el estado transite por la vía correcta del progreso”.

Oposición cuestiona relevo en Sinaloa

| Por Tania Gómez |

EL PRI y el PAN cuestionaron la designación de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina de Sinaloa y coincidieron en que el relevo no resuelve de fondo la crisis política, institucional y de seguridad que enfrenta la entidad.

Mientras el priismo sostuvo que la nueva mandataria forma parte del grupo político de Rubén Rocha, Acción Nacional advirtió que cambiar al titular del Ejecutivo no basta para superar la crisis y que “la solución no son parches ni componendas”.

La senadora priista Paloma Sánchez sostuvo que la llegada de Domínguez Nava mantiene al grupo político cercano al gobernador con licencia al frente de las decisiones del estado: “Sin novedad: Rocha sigue gobernando Sinaloa”.

El Tip: Legisladores de PRI, PAN y Movimiento Ciudadano se pronunciaron en contra del nombramiento de Graciela Domínguez durante la sesión del Congreso estatal.

La legisladora por Sinaloa cuestionó que Morena hubiera expresado inconformidad por el regreso de Rocha Moya a la gubernatura y posteriormente respaldara a una integrante de su administración para ocupar el Ejecutivo estatal: “La hipocresía de Morena es evidente. Decían que estaban molestos por su regreso, pero hoy, le siguen permitiendo poner gobernador”.

La priista también cuestionó los antecedentes de Domínguez Nava, quien fue secretaria de Educación Pública y Cultura entre 2021 y 2024, durante la administración del mandatario sinaloense con licencia: “Graciela Domínguez es más de lo mismo; es del grupo político cómplice de Rocha”, señaló al poner en duda los resultados de su gestión al frente de la Educación estatal: “Ya fue su secretaria de Educación y no dio resultados. ¿Ahora pretenden que creamos que será diferente desde la gubernatura?”.

A la postura sumó el dirigente nacional del PRI y senador federal, Alejandro Moreno Cárdenas, quien centró sus críticas en la crisis de seguridad que enfrenta Sinaloa, al asegurar que la entidad lleva años en crisis y que en los últimos dos años se han registrado más de tres mil homicidios, cuatro mil personas desaparecidas, 113 menores asesinados, 11 mil vehículos robados, 52 fosas clandestinas, tres mil familias desplazadas y más de cinco mil empresas y negocios cerrados.

“Sinaloa lleva viviendo cinco años de pesadilla”, afirmó el líder tricolor al exigir que la población sea colocada como prioridad. También acusó una presunta relación entre autoridades y grupos del crimen organizado y sostuvo que: “es imperativo pacificar y resolver esta crisis por el bien de la gente buena y trabajadora”.

Por su parte, el PAN en el Senado rechazó que la llegada de una gobernadora interina pueda ser presentada como la solución a la crisis de Sinaloa.

El senador Mario Vázquez fue categórico al señalar que “la solución no son parches ni componendas”, y reiteró la exigencia sobre la desaparición de poderes en la entidad, que mantiene su partido desde el inicio de la crisis en la entidad.

Para el legislador, el problema no se resuelve con sustituir a Rocha en el Ejecutivo estatal, sino con una transformación institucional que permita recuperar la gobernabilidad, la seguridad y la confianza.

Por ello, recomendó una “transición ciudadana, integrada por perfiles intachables, con la misión de pacificar el estado, restablecer el orden institucional y generar condiciones de seguridad y certeza para convocar a una nueva elección democrática”, ya que Sinaloa “no puede seguir tomada por los grupos de interés y los testaferros del régimen”, sostuvo que merecen “paz, justicia y la oportunidad de decidir su futuro libre de sospechas”.