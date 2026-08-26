Geraldinitas invaden Nayarit

Y ya no se sabe, nos dicen, qué ha sido peor: que la alcaldesa con licencia de Tepic, Geraldine Ponce, pueda estar incurriendo en actos anticipados de campaña o la puntada de regalar a niñas y niños de Nayarit —en uno de los posibles actos anticipados— peluches con su imagen. En un video, la aspirante a la gubernatura de su estado anunció que entregará las ahora famosas ‘Geraldinitas’ durante sus recorridos y asambleas. Nos señalan que es digna de mención la seguridad que tiene la edil en sí misma, pues le pareció que regalar muñecas en su honor resultaría atractivo a la ciudadanía —y peor aún— a las infancias. “Escríbanme al WhatsApp que les dejo aquí abajo y les diré dónde voy a estar cada día para que se lleven a su Geraldinita”, lanzó en la grabación. Por ahí nos dicen que pensar que su rostro es un premio para la niñez hace ver que de plano Ponce no está precisamente al tanto de las necesidades de los menores en su estado. Nos comentan que las muñecas que, según ella, recibió como regalo —porque claro que ella no las mandó a hacer—, son un remedo de los muy famosos Amlitos, que en su momento circularon también en tiempos electorales. Caray.