Sin sorpresas en el TEPJF

Nos anticipan que por más que el nuevo partido político Somos México desee con todas sus fuerzas un fallo a su favor, no habrá sorpresas en la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presidido por el magistrado Gilberto Bátiz. En vísperas de la decisión, nos dicen que más vale que la organización liderada por el experredista Guadalupe Acosta Naranjo se vaya haciendo a la idea y vaya pensando en un nuevo nombre, color y hasta emblema, es decir, un cambio de look completo. Y es que, nos hacen ver, con el colmillo afilado que trae la dirigencia de dicha organización política, es muy complicado que no sepan que juntar las palabras “Somos México” tiene la connotación de apropiarse de la identidad nacional, lo que constituye una violación al artículo 39 de la Ley de Partidos Políticos. Ya ni hablar del color rosa mexicano que, además, bien que sabían que se lo apañaron del partido político Fuerza Por México, que tiene presencia en tres estados. En medio de esta controversia, nos indican que habrá que estar atentos a la reacción de Acosta y compañía. Ya veremos.