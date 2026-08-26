Regreso a la Montaña

Y hablando de comunidades indígenas, nos hacen notar que ayer los gobiernos federal y de Guerrero regresaron a encontrarse con familias desplazadas en Teticic, municipio de Olinalá, a las que entregaron maíz y frijol, como parte del Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de la entidad. Fueron directamente la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la gobernadora Evelyn Salgado, quienes llevaron a cabo esta acción con la que se busca garantizar la justicia alimentaria en 19 comunidades de Chilapa de Álvarez, Olinalá, Atlixtac y Zapotitlán Tablas. La primera indicó que fue la Presidenta Claudia Sheinbaum quien dio la instrucción de coordinar el plan, hacer llegar todos los apoyos posibles y garantizar la presencia en la región del Ejército y la Guardia Nacional, a cuyos elementos les expresó su agradecimiento. Por lo pronto, todos los campesinos productores de Teticic quedarán inscritos al programa Sembrando Vida, expuso la secretaria de Agricultura, Columba López, y detalló que el maíz y el frijol se entregarán mensualmente a las personas durante 15 meses. Ahí el dato.