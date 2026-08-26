Del lado equivocado

Muchas caras de sorpresa entre vecinos del Pedregal ha provocado la diputada panista Lizzette Salgado Viramontes por la defensa que, nos dicen, ha emprendido más de los intereses de un centro comercial, que de los habitantes en una colonia de la alcaldía Álvaro Obregón que gobierna López Casarín, que un día sí y otro también debe enfrentar apetitos inmobiliarios que buscan arrebatarle a pequeñas tajadas su vocación habitacional. El caso por el que la legisladora ha incluso presentado ya un punto de acuerdo en el Congreso local es el del sitio conocido como Distrito Pedregal. Resulta que el inmueble ha sido clausurado por diversas faltas, entre ellas, el que, a decir de la alcaldía, los propietarios ocuparon como parte de su negocio un espacio que en realidad corresponde a la vía pública. Y no sólo eso, hay antecedentes de que en verificaciones se han hallado anomalías relacionadas con el uso de suelo que es en la colonia primordialmente habitacional. Nos dicen vecinos que si la panista sabe contar, no cuente con su apoyo en futuras aventuras políticas. Uf.