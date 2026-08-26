CSP busca cerrar puerta al injerencismo extranjero con iniciativa sobre doble nacionalidad

La Presidenta Claudia Sheinbaum detalló este miércoles que la iniciativa que planteará para prohibir la doble nacionalidad en quienes aspiren a la Presidencia de la República o a una gubernatura, busca cerrar la puerta al injerencismo extranjero en México.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que quienes ocupen estos cargos deben tener como única nacionalidad la mexicana, debido a que se trata de responsabilidades relacionadas directamente con la defensa de la nación.

“Yo creo que todas y todos los mexicanos estamos de acuerdo que para ser presidente de México, presidenta de México, pues solamente debe ser mexicano”, afirmó.

Sheinbaum Pardo explicó que la doble nacionalidad no representa un problema para los ciudadanos en general, quienes incluso pueden contar con una segunda o tercera nacionalidad.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum consideró que la situación debe ser diferente para quienes pretendan encabezar el Poder Ejecutivo federal o un gobierno estatal.

“Muchos mexicanos y mexicanas pueden tener doble nacionalidad, incluso triple nacionalidad es factible”, señaló. No obstante, enfatizó que “si quiere ser presidente o quiere ser gobernadora, gobernador ahí me parece que debe quedar claro que solamente debes tener una nacionalidad que es la mexicana”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum vinculó esta propuesta con la necesidad de evitar la injerencia extranjera en decisiones que, dijo, corresponden exclusivamente a los mexicanos.

“Lo más importante es la defensa de la nación y la patria”, sostuvo.

Al ser cuestionada directamente sobre si la iniciativa pretende cerrar una posible puerta al injerencismo, Claudia Sheinbaum respondió de manera contundente: “Sí, claro”.

Claudia Sheinbaum informó que el proyecto ya comenzó a ser redactado y revisado. Explicó que pidió a la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, analizar la propuesta junto con el ministro en retiro Arturo Zaldívar.

“Ya lo están redactando”, indicó Sheinbaum, quien adelantó que la iniciativa será enviada al Congreso para su discusión y eventual aprobación.

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FGR