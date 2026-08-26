CSP condiciona encuentro con Trump; advierte que ‘no vamos a dejar de defender nuestra soberanía’

La Presidenta Claudia Sheinbaum dejó abierta la posibilidad de sostener una reunión bilateral con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, pero aclaró que el encuentro se dará “cuando sea oportuno” y una vez que existan acuerdos que permitan concretarlo.

Al ser cuestionada sobre la necesidad de una reunión cara a cara para abordar los temas de seguridad, migración y aranceles, Sheinbaum destacó que mantiene comunicación constante con el mandatario estadounidense.

“He hablado 21 veces por teléfono con el presidente Trump”, afirmó esta mañana en Palacio Nacional.

La Presidenta señaló que ambos gobiernos mantienen contacto permanente a través de sus equipos y recordó que ella y Trump ya se han encontrado previamente en actividades relacionadas con el Mundial de Futbol.

Actualmente, funcionarios mexicanos se encuentran en Washington para atender distintos asuntos de la relación bilateral, entre ellos el secretario de Economía, Marcel Ebrard, y el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, mientras que representantes del sector empresarial también participan en las conversaciones sobre el tratado comercial.

“Hay permanente comunicación entre los gobiernos y de manera personal vía telefónica”, sostuvo.

Sin embargo, Sheinbaum subrayó que la búsqueda de una buena relación con Estados Unidos no significa que México vaya a ceder en sus principios.

“Y como siempre nosotros buscamos una buena relación con Estados Unidos, pero no por ello vamos a dejar de defender nuestros principios de soberanía, de independencia, de integridad territorial, de no injerencia, de no subordinación, de coordinación”, advirtió.

Claudia Sheinbaum también planteó como objetivo alcanzar “el mejor acuerdo comercial posible”, ante la nueva visión que, dijo, tiene el gobierno de Estados Unidos.

Confirmó que México fue invitado a participar en la próxima reunión del G20, que se realizará en Miami.

La Presidenta Claudia Sheinbaum explicó que su gobierno analiza la asistencia, aunque consideró que México debe estar presente en el encuentro internacional.

“México tiene que estar presente”, afirmó.

Explicó que Donald Trump decidió que la reunión del G20 se lleve a cabo en Miami y señaló que, en principio, México debería acudir para representar al país.

“En principio deberíamos ir para representar a México”, dijo.

No obstante, aclaró que la decisión definitiva sobre su asistencia se tomará cuando se acerque la fecha de la cumbre.

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FGR