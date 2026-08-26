‘Debe ser gente honesta’: Sheinbaum fija postura sobre aspirantes de Morena a gubernaturas

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los perfiles que busquen representar a Morena, incluido el próximo coordinador o candidato en Sinaloa, deben ser personas honestas y sin antecedentes de vínculos con la delincuencia o actos de corrupción.

Al ser cuestionada sobre el proceso para definir al perfil de Morena que competirá por la gubernatura de Sinaloa y la necesidad de realizar una revisión exhaustiva de los aspirantes, Sheinbaum aclaró que la selección corresponde al partido y se realiza mediante encuestas abiertas a la población.

“Es decisión de Morena y aquí en el gobierno propusimos una ley electoral para que, si el partido le solicita al INE, haya una comisión del INE a través de la cual se pueda consultar formalmente al gabinete de seguridad y a la Fiscalía General de la República”, explicó esta mañana en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

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La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el mecanismo también permitiría consultar información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el objetivo de detectar posibles antecedentes que pudieran representar un riesgo en los perfiles postulados.

“Deben ser gente honesta y que no tenga pues ningún antecedente de tener algún vínculo con la delincuencia o haber cometido una corrupción”, enfatizó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum federal agregó que el criterio debe ser general. “En todos, en todos, en todo”, respondió.

Claudia Sheinbaum explicó que Morena define a sus coordinadores mediante encuestas abiertas, es decir, ejercicios en los que puede participar la población en general y no solamente los militantes del partido.

“Morena tiene una forma de elegir a sus coordinadores en este momento que es a partir de encuestas”, señaló.

Sin embargo, subrayó que el respaldo ciudadano obtenido mediante una encuesta no sustituye la responsabilidad de los partidos de presentar candidatos sin antecedentes que puedan comprometer su desempeño público.

Sheinbaum explicó que la propuesta impulsada por su gobierno contempla que los partidos políticos puedan solicitar al INE una revisión de sus candidatos antes de registrarlos.

El Instituto Electoral, a través de una comisión, podría consultar al gabinete de seguridad federal, a las fiscalías estatales, a la Fiscalía General de la República y a la UIF para determinar si existen antecedentes relevantes.

“Estas instituciones, pues, tienen que dar toda la información correspondiente a la persona”, explicó.

No obstante, aclaró que la decisión final sobre la postulación permanecería en manos del partido político.

“El partido político decide si inscribe a la persona como candidata o no; es una decisión del partido político autónoma”, sostuvo.

La presidenta remarcó que el Gobierno de México no interviene en la selección de candidaturas y que corresponde al INE organizar los procesos electorales.

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FGR