Sheinbaum anuncia gira nacional tras rendir su Segundo Informe de Gobierno

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que rendirá su Segundo Informe de Gobierno el 1 de septiembre, en cumplimiento del mandato constitucional, y posteriormente recorrerá todas las entidades del país, para posteriormente realizar un acto en el Zócalo capitalino.

Sobre la logística del informe, la Presidenta detalló que el evento central se realizará en la Ciudad de México y que, posteriormente, la comitiva presidencial recorrerá las entidades de la república.

“Después nos vamos a todas las entidades de la república de jueves a domingo durante tres semanas o cuatro semanas, y después cerramos en el Zócalo”, dijo.

La Presidenta aclaró que, a diferencia de años anteriores, el cierre en el Zócalo capitalino no tendrá carácter de movilización nacional.

“Para la Ciudad de México ya no es un evento nacional, sino el evento de la Ciudad de México de informe de lo que estamos haciendo en la Ciudad de México […] no es el evento masivo normal que se hace, como una movilización nacional de todo el país, sino en cada entidad de la república mostrar nuestro informe, y después en el Zócalo, exclusivamente, para la Ciudad de México”, indicó esta mañana en conferencia en Palacio Nacional.

Respecto a sus conferencias de prensa, Sheinbaum Pardo informó que no se llevarán a cabo el uno, el 15 ni el 16 de septiembre.

“Todos los demás días sí va a haber, y los viernes vamos a estar en las entidades de la república haciendo la mañanera”, puntualizó.

La mandataria explicó que, en el marco de este ejercicio, se prepararon 14 videos para difundir las acciones del gobierno federal.

“Son creo que 14, ahora son distintos, un poco distintos porque antes se hacían formales, y ahora utilizaron muchas imágenes de las giras en donde hemos estado para poder incorporarlos a lo que normalmente son los spots”, señaló.

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FGR