Anuncia CSP creación de más de 12 mil 700 consultorios

La Presidenta Claudia Sheinbaum firmó este martes el decreto para crear 12 mil 750 nuevos consultorios de atención primaria, que formarán parte del Servicio Universal de Salud y que comenzarán a funcionar en enero de 2027 en los 24 estados donde opera el IMSS-Bienestar.

La mandataria federal señaló que la habilitación de estos espacios se dará en colaboración con las comunidades beneficiadas e incrementará la capacidad del sistema de salud pública para otorgar más de 40 millones de consultas al año.

“Estos consultorios se van a hacer con la comunidad (…) se forman Comités de Salud para el Bienestar y se otorga el recurso directo a la población para que nos ayuden a adecuar los sitios en donde van a estar los consultorios”, explicó.

La Jefa del Ejecutivo, ayer, al presentar el nuevo programa de medicina comunitaria. ı Foto: Especial

La Presidenta detalló que estos comités comenzarán a conformarse a partir del próximo 14 de septiembre y adelantó que el Gobierno federal convocará a profesionales de la salud en retiro para que estén al frente de estos consultorios comunitarios.

“Para todos aquellos que quieran participar, profesionales de la salud como responsables del consultorio, están invitadas e invitados médicos jubilados, médicas jubiladas, que no necesitan dejar su jubilación, pueden recibir un apoyo adicional por participar”, agregó la mandataria.

También informó que, de septiembre a diciembre, las autoridades adecuarán todas las Farmacias para el Bienestar para el programa Salud Casa por Casa.

La creación de estos consultorios dará a la población el acceso al primer nivel de atención, con orientación médica y 90 tipos de medicamentos gratuitos, aclaró.

El secretario de Salud federal, David Kershenobich, explicó durante la conferencia mañanera la importancia de ampliar la atención primaria de salud, pues posibilita mantener un mayor control preventivo en personas con enfermedades crónicas y disminuye el número de pacientes en hospitales.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García, señaló que la creación de los más de 12 mil 700 consultorios implica la ampliación más grande que se ha tenido en la cobertura de la atención primaria, en décadas.

Para lograrlo, detalló, el Gobierno de México creará infraestructura y consultorios nuevos en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) del IMSS Bienestar, espacios urbanos y en Casas de Salud rurales para que haya un espacio de atención preventiva cercano a la población.

CRECE SALUD A DOMICILIO. La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez, señaló que, a la fecha, con el programa Salud Casa por Casa, la Federación ha facilitado cerca de 25 millones de consultas: 12 millones 270 mil de primera visita; más de siete millones de segunda visita y más de cuatro millones de tercera visita.

En este tenor, los profesionales de la salud que han hecho las visitas casa por casa han realizado 17.1 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos, 44 mil 495 llamadas al Centro de Atención Telefónica del Bienestar y referido a 818 mil 869 personas al IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y a las instituciones de salud de Pemex.

AVANZA UNIVERSALIDAD. García Dobarganes detalló que, al corte de agosto, 3.2 millones de personas adultas mayores y personas con discapacidad ya se inscribieron para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud, que les permitirá tener atención médica en cualquiera de los tres sistemas de salud pública.

El subsecretario recordó que los módulos para obtener la credencial se pueden consultar en el portal web de la Secretaría de Bienestar o a través del número 079. Para el registro se necesita identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio y teléfono de contacto.