¿Quién es Santiago Nieto, coordinador de la Defensa de la Transformación en Querétaro?

Santiago Nieto, tomó protesta como coordinador de la Defensa de la Transformación en Querétaro

Santiago Nieto Castillo fue designado por Morena como coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro, una responsabilidad que lo coloca al frente de los trabajos territoriales del movimiento rumbo a las elecciones de 2027.

Originario de San Juan del Río, Querétaro, Nieto Castillo cuenta con una trayectoria que combina la academia, el ámbito jurídico, la administración pública y distintos cargos relacionados con instituciones electorales y de procuración de justicia.

Su nuevo encargo dentro de Morena llega después de ocupar posiciones de relevancia nacional, entre ellas la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE).

¿Quién es Santiago Nieto Castillo?

Santiago Nieto Castillo nació el 27 de enero de 1973 en San Juan del Río, Querétaro. Es abogado y académico. Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro y posteriormente obtuvo el Doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Su carrera profesional comenzó en instituciones relacionadas con el ámbito jurídico y electoral. Entre sus primeros cargos estuvo el de asesor jurídico del entonces Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, además de desempeñarse como coordinador de asesores de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

También desarrolló buena parte de su trayectoria dentro del Poder Judicial de la Federación. Fue secretario técnico en áreas del Consejo de la Judicatura Federal y del Instituto de la Judicatura Federal, además de ocupar cargos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En 2015, el Senado de México lo eligió como titular de la FEPADE, organismo encargado de investigar y perseguir delitos electorales. Permaneció en esa responsabilidad hasta 2017.

Posteriormente, entre 2018 y 2021, encabezó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desde donde participó en labores relacionadas con el combate a operaciones financieras vinculadas con actividades ilícitas.

Más recientemente, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cargo que ocupó entre 2024 y 2026.

Con este recorrido, Santiago Nieto llega a la coordinación de Morena en Querétaro con experiencia en materia electoral, jurídica, financiera y de administración pública. Su nuevo papel estará enfocado en fortalecer la presencia territorial de la llamada Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de cara al proceso electoral de 2027.

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LMCT