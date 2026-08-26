Santiago Nieto es designado coordinador de la Defensa de la Transformación por Morena en Querétaro

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) designó este miércoles a Santiago Nieto como coordinador de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro.

En el segundo día de presentación de los coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, la dirigencia de Morena oficializó a Santiago Nieto Castillo como responsable de encabezar los trabajos del partido en Querétaro.

Durante el acto, Ariadna Montiel Reyes, líder de Morena, destacó que la designación forma parte del proceso de fortalecimiento de la estructura territorial del partido, iniciado en 2025 con la campaña de afiliación al movimiento.

La dirigente morenista señaló que el partido alcanzó 12 millones de militantes y posteriormente avanzó en la integración de comités seccionales, encargados de representar y organizar al movimiento en las más de 73 mil secciones electorales del país.

“Nos dimos a la tarea de establecer los consejos municipales, que es la conjunción de estos comités seccionales”, explicó.

Montiel Reyes indicó que, dentro de esta estructura, se requiere una figura que coordine los trabajos estatales junto con las dirigencias de los comités ejecutivos locales. Para ello, dijo, se creó la figura de Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación y, en la coyuntura actual, de la defensa de la soberanía nacional.

En el caso de Querétaro, afirmó que el pueblo del estado decidió que Santiago Nieto encabece esta responsabilidad.

“De tal manera que el pueblo de Querétaro decidió que sea el doctor Santiago Nieto quien coordine estos trabajos para el estado de Querétaro”, señaló.

Entre gritos de “¡coordinador, coordinador!”, Montiel entregó a Nieto la constancia que acredita su nombramiento.

La dirigente nacional de Morena destacó la trayectoria del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y su participación dentro del movimiento.

“Muchas felicidades al doctor Santiago Nieto, hombre que ha luchado con nosotros desde hace ya algunos años y en quien reconocemos ese espíritu de lucha y capacidad para seguir fortaleciendo a nuestro movimiento”, expresó.

Con la entrega de la constancia, Nieto asumió formalmente la coordinación de Morena en Querétaro, desde donde encabezará los trabajos de organización y fortalecimiento territorial del partido rumbo al proceso electoral de 2027, cuando se renovará la gubernatura del estado.

Santiago Nieto plantea “nuevo rumbo” para el estado

Santiago Nieto colocó la violencia contra las mujeres entre los principales problemas que, afirmó, deberá atender el estado y sostuvo que no puede haber transformación mientras persistan condiciones de inseguridad y violencia de género.

“Nunca más un estado donde no hay seguridad para las mujeres, donde la violencia de género es el segundo espacio a nivel nacional”, afirmó Santiago Nieto durante su primer mensaje tras recibir la constancia que lo acredita como responsable de los trabajos de Morena en la entidad.

Santiago Nieto sostuvo que Querétaro necesita “un nuevo rumbo” y planteó construir un estado donde las mujeres tengan mayores condiciones de seguridad y donde se garanticen los derechos de todas las personas.

“Queremos un Querétaro ambientalista, científico, humanista, donde se respeten los derechos de las mujeres, donde las personas, cualquier persona, sin importar el origen étnico, las preferencias sexuales, la religión, pueda tener evidentemente las mismas posibilidades y las mismas oportunidades”, señaló Santiago Nieto .

El morenista afirmó que la seguridad y la certidumbre serán parte central de su agenda, al señalar que la entidad también enfrenta problemas como el robo al transporte y el robo de hidrocarburos, particularmente en San Juan del Río.

“Donde tenemos un problema grave de robo de hidrocarburos, particularmente en San Juan del Río, y donde no existe una visión de justicia para todas y para todos, sino solamente para unos cuantos”, sostuvo.

Tras asumir la coordinación estatal, Santiago Nieto aseguró que colocará los intereses de la población por encima de cualquier aspiración personal.

“Por encima de cualquier interés particular estará siempre el del pueblo y el interés de la nación”, afirmó.

El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que la transformación debe llegar a los 18 municipios de Querétaro, por lo que anunció recorridos por todo el territorio estatal.

“Caminemos Querétaro desde la sierra hasta las zonas más industrializadas, escuchando a cada comunidad, atendiendo sus necesidades y reconociendo la grandeza de cada región”, expresó.

Entre los ejes que planteó se encuentran la protección de los recursos naturales, el impulso a la investigación científica y la innovación, así como la generación de oportunidades para los jóvenes.

También destacó la necesidad de acompañar a las mujeres y garantizar que los derechos y oportunidades no dependan del origen étnico, religión, preferencias sexuales u otras condiciones personales.

Santiago Nieto señaló que uno de los objetivos de su coordinación será alcanzar la unidad entre los distintos liderazgos de Morena en Querétaro, sin exclusiones ni divisiones.

“Sin exclusiones, sin divisiones y sin dejar a nadie atrás, el objetivo de la coordinación en Querétaro será precisamente la unidad de todos y todas las liderazgos”, afirmó.

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