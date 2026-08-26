Imelda Castro es designada coordinadora de la Defensa de la Transformación por Morena en Sinaloa

Imelda Castro, coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa.

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) designó este miércoles a Imelda Castro como coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa.

Durante la presentación, Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, afirmó que la designación responde a la decisión del pueblo sinaloense y sostuvo que el partido no dejará solo al estado ante el escenario que enfrenta.

“Estamos seguras y seguros que Sinaloa vive tiempos complejos, pero también decirles que desde la Cuarta Transformación nunca dejaremos solo al pueblo de Sinaloa”, afirmó.

Ariadna Montiel destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado, tanto en sus declaraciones como mediante acciones de gobierno, su compromiso con la seguridad de la entidad.

“Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado de manifiesto no solo en su dicho sino en su hecho la procuración de la seguridad que tanto requiere el hermoso estado de Sinaloa”, señaló.

La dirigente morenista describió a los sinaloenses como un pueblo “trabajador, valiente y patriota” y aseguró que Imelda Castro cuenta con la capacidad para encabezar los trabajos partidistas en esta nueva etapa.

Ariadna Montiel explicó que entre las principales responsabilidades de Castro estarán la organización territorial de Morena y el fortalecimiento de la comunicación con la ciudadanía.

“Organizar el territorio a nuestros compañeros y compañeras, pero sobre todo mantener el diálogo y la cercanía con el pueblo de Sinaloa serán las principales tareas que Imelda deberá de coordinar y llevar a cabo de manera unitaria”, indicó.

Ariadna Montiel sostuvo que Morena y sus aliados han impulsado derechos y políticas sociales para la población, por lo que destacó la participación del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Durante el acto estuvieron presentes Karen Castrejón, presidenta del PVEM, y Benjamín Robles, en representación del dirigente nacional del PT, Alberto Anaya.

“En Sinaloa tendremos un esfuerzo unitario, fuerte, organizado y que será el camino para que continúe la transformación en Sinaloa”, afirmó.

La dirigente confió en que las tareas de organización política y territorial podrán desarrollarse mediante la unidad de Morena y sus aliados, en un estado marcado por un escenario político complejo y donde el partido busca mantener su posición rumbo a la próxima elección estatal.

Imelda Castro llama a defender la soberanía y recuperar la paz de Sinaloa

Imelda Castro sostuvo que su objetivo será contribuir a la prosperidad y la seguridad de Sinaloa, una entidad que, reconoció, enfrenta problemas importantes, pero que cuenta con una población capaz de superar las dificultades.

“Voy a ser coordinadora para la defensa del estado, de nuestro pueblo, para contribuir a la prosperidad y la paz de Sinaloa”, afirmó.

Imelda Castro aseguró que su trabajo estará enfocado en el futuro de la entidad y no en las disputas del pasado.

“No vengo a hablar del pasado, sino de lo que viene para Sinaloa, para su futuro. El desafío mayor que nos convoca es construir la aurora de un nuevo amanecer”, sostuvo.

“Sinaloa decide, el pueblo no al injerencismo”

En uno de los momentos centrales de su discurso, la senadora se refirió a la defensa de la soberanía nacional y a las acusaciones internacionales contra funcionarios mexicanos.

Imelda Castro retomó la postura expresada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de que cualquier señalamiento internacional contra servidores públicos mexicanos debe ser investigado y, en su caso, resuelto por las instituciones nacionales.

“Defender nuestra soberanía no significa confrontarnos con nadie; significa afirmar que las decisiones sobre México las tomamos las mexicanas y los mexicanos”, expresó.

Anuncio de Morena. ı Foto: Captura de pantalla.

Ante los asistentes, lanzó el mensaje: “Sinaloa decide, el pueblo no al injerencismo. Sí a la defensa de la soberanía nacional”.

Imelda Castro afirmó que la defensa de la soberanía debe formar parte de los trabajos de Morena en la entidad, particularmente ante el contexto político y de seguridad que enfrenta Sinaloa.

Imelda Castro sostuvo que Sinaloa es mucho más que los problemas que actualmente enfrenta y destacó su capacidad productiva y las características de su población.

“Sinaloa es mucho más grande que sus problemas actuales; es una tierra generosa, productiva y hermosa. Su gente es el valor, el activo y la mayor fuerza para superar cualquier situación”, señaló.

Te puede interesar:

- Asume Domínguez y dice que va por paz en Sinaloa; a revisión, gabinete de Rocha

- Anuncia CSP creación de más de 12 mil 700 consultorios

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR