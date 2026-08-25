Captan a Enrique Inzunza en el AICM; reportan que viaja a Culiacán, Sinaloa

Senador Enrique Inzunza, fue captado en el AICM; reportan que viaja a Culiacán, Sinaloa.

El senador Enrique Inzunza fue captado en los pasillos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), un día después de que se reportó su ausencia en su oficina en el Senado de la República, aun cuando ya había anunciado su reincorporación a sus actividades presenciales en la Cámara alta.

El periodista Manuel López San Martín difundió fotografías de quien presuntamente es Inzunza Cázares a punto de abordar un vuelo en el Aeropuerto ubicado en el oriente de la Ciudad de México.

Enrique Inzunza, senador de Morena ı Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el reporte del comunicador, el senador estaría en camino a Culiacán, Sinaloa, sin un motivo claro.

El supuesto viaje ocurre en medio de tensión en el estado por una nueva licencia a la gubernatura solicitada por Rubén Rocha Moya, apenas un día después de anunciar su reincorporación al cargo tras una primera licencia que duró más de 100 días.

🔴Captan al senador de Morena, Enrique Inzunza, en el AICM, para tomar un vuelo a Culiacán.



El legislador no fue visto ayer en su oficina del Senado, tal como reporta @letroblesrosa



Es uno de los acusados por EU de presuntamente colaborar con el crimen organizado.



📷… pic.twitter.com/eLZSDnGdJU — Azucena Uresti (@azucenau) August 25, 2026

La solicitud de licencia llevó al Congreso de Sinaloa a convocar a sesiones extraordinarias en donde, finalmente, se designó a Graciela Domínguez como gobernadora interina.

En tanto, según reportes de medios locales, Enrique Inzunza visitó a Rubén Rocha en el Palacio de Gobierno durante el breve periodo en que el segundo regresó al gobierno de Sinaloa.

Se desconocen los motivos de esta visita ni si el nuevo supuesto viaje de Enrique Inzunza es para visitar a alguna autoridad del estado.

Con el humanismo como nuestro asidero, asumo la responsabilidad de gobernar Sinaloa con serenidad, firmeza y profundo sentido del deber político, consciente de los sentimientos del pueblo, de sus preocupaciones, con el irrenunciable y único compromiso de cumplirle a la Nación y… pic.twitter.com/czMQHJFV1W — Graciela Domínguez Nava (@GracielaDguezN) August 25, 2026

Inzunza había anunciado que se volvería a actividades presenciales, pero no fue visto en su oficina

Antes de ser captado en el AICM, se reportó que Enrique Inunza no había acudido a su oficina en el Senado de la República, pese a que había anunciado que se reincorporaría a sus actividades presenciales de cara al inicio del nuevo periodo legislativo, el 1 de septiembre.

Enrique Inzunza Cázarez y Rubén Rocha Moya, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Fue la periodista Leticia Robles quien reportó la ausencia de Inzunza Cázarez en su oficina de la Cámara alta el lunes 24 de agosto, durante una semana en la que las diferentes bancadas se organizan para el inicio del periodo legislativo.

El fin de semana, antes de que Rubén Rocha pidiera su nueva licencia, Enrique Inzunza había anunciado que volvería a sus actividades presenciales en el Senado, toda vez que, dijo, es una persona “de seriedad y de trabajo”.

El día de hoy, las y los integrantes de la Comisión de Justicia del @senadomexicano, celebramos reunión de trabajo en el marco del análisis y estudio para dictaminar la nueva Ley General de Justicia Cívica e Itinerante. pic.twitter.com/QLVF9bcXuh — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) June 25, 2026

No obstante, aclaró que su decisión no estaba relacionada con la que tomó entonces el gobernador con licencia de Sinaloa.

En el mismo sentido, el senador aclaró que, pese a no estar presencialmente en la Cámara alta, no ha dejado de trabajar y presentar dictámenes.

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