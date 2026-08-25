‘Órganos internos decidirán’ si caso Rocha Moya va a Comisión de Honestidad y Justicia de Morena

La Comisión de Honestidad y Justicia de Morena podría iniciar un procedimiento para evaluar la permanencia Rubén Rocha Moya en el partido, luego de su “actuación unilateral” al retomar sus funciones como gobernador de Sinaloa, cargo para el que, finalmente, volvió a solicitar licencia.

Aunque Morena no respaldó esa decisión, “los órganos internos decidirán” si se inicia de un procedimiento con miras a la posible expulsión del político de 77 años, afirmó la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlali Hernández Mora.

“Esa es una decisión que tiene que tomar la Comisión de Honestidad y Justicia . Hay una actuación unilateral que él realizó y que hemos manifestado que no estamos de acuerdo”, subrayo en declaraciones a la prensa durante la presentación de Coordinadores Estatales de la Defensa de la Transformación.

Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, el 25 de agosto de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Comisión ‘tendrá una valoración’ sobre caso

La exsecretaria de las Mujeres recordó que Rocha Moya es investigado a partir de las acusaciones presentadas en su contra en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, sostuvo que la posible apertura de un procedimiento en Morena sería al margen de las investigaciones, pues no corresponden al ámbito del partido.

Cuestionada sobre si Rubén Rocha Moya debería permanecer en Morena, Hernández Mora afirmó en que la Comisión de Honestidad y Justicia “seguramente tendrá una valoración” al respecto.

Al frente, Rubén Rocha Moya; detrás, Enrique Inzunza. ı Foto: Cuartoscuro

Investigación no significa declarar culpables, afirma

Posteriormente, ante versiones periodísticas que han señalado que Morena no descarta iniciar un procedimiento para expulsar al gobernador con licencia, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones aclaró que la investigación “no significa prejuzgar ni declarar culpable a nadie”.

A través de la red social X, explicó que cualquier militante del partido puede ser sujeto a un procedimiento interno “cuando existan elementos para ello”.

“Esto aplica para todas y todos, sin excepciones ni juicios anticipados”, enfatizó. Asimismo, al matizar sus declaraciones, aseveró que “en Morena nadie está por encima de nuestros principios ni de nuestros Estatutos”.

Entiendo la necesidad de informar rápidamente, pero veo varias notas haciendo interpretaciones distintas de mis declaraciones.



Repito: cualquier militante de Morena puede ser sujeto a un procedimiento ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia cuando existan elementos… https://t.co/kBz7ZpX9mC — Citlalli Hernández Mora (@CitlaHM) August 25, 2026

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cehr