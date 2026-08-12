Monreal anuncia plenaria de Morena rumbo al nuevo periodo de sesiones en Congreso

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anunció que el próximo 30 de agosto se realizará la reunión plenaria de la bancada morenista, previo al inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

A través de sus redes sociales, el legislador señaló que el encuentro tendrá como objetivo discutir, deliberar y definir las iniciativas que Morena impulsará durante el siguiente periodo legislativo.

Monreal adelantó que a la plenaria acudirán integrantes del gabinete de la Presidenta Claudia Sheinbaum, así como dirigentes de Morena, con quienes los diputados revisarán los principales temas de la agenda legislativa.

Entre los funcionarios convocados se encuentran la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; la secretaria de Turismo; el secretario de Relaciones Exteriores y el secretario de Hacienda y Crédito Público.

Uno de los temas centrales será la revisión del Paquete Económico, además de las propuestas legislativas que prepara el Ejecutivo federal para el próximo periodo.

El coordinador parlamentario también informó que participará la Consejería Jurídica del Ejecutivo, con el propósito de revisar el paquete de iniciativas que el Gobierno de México prevé enviar al Congreso.

La reunión plenaria tendrá además un componente partidista, pues los legisladores sostendrán un encuentro con la dirigencia nacional de Morena.

Monreal confirmó la participación de la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, y de la secretaria general, Citlali Hernández, quienes abordarán con los diputados temas relacionados con la agenda política de Morena.

El legislador sostuvo que la plenaria servirá para preparar la agenda de la bancada antes del inicio del periodo ordinario de sesiones y afirmó que las iniciativas que se impulsen buscarán contribuir al desarrollo económico, político, cultural y científico del país.

“No vamos a legislar nada que te perjudique; todo será en beneficio de la nación”, afirmó Monreal al referirse a los trabajos que realizará la bancada.

El periodo ordinario de sesiones comenzará el 1 de septiembre, por lo que la reunión del 30 de agosto será el último encuentro de preparación de los diputados morenistas antes de retomar formalmente los trabajos legislativos.

¡Nos preparamos para el nuevo periodo de sesiones!

Este 30 de agosto realizaremos nuestra Plenaria con integrantes del gabinete del Gobierno de México y con nuestra dirigencia. Deliberaremos e impulsaremos iniciativas que fortalezcan a México. ¡Por el bienestar de todas y todos! pic.twitter.com/Y4wTTqQjVU — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 12, 2026

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