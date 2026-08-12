Madre de familia urge apoyo federal para localizar a su hijo desaparecido

Angélica Viveros Gómez acudió a Palacio Nacional para solicitar la intervención del Gobierno federal en la búsqueda y localización de su hijo Mateo Pérez Viveros, quien, de acuerdo con su denuncia, desapareció el 11 de diciembre de 2024.

La madre pidió apoyo a las autoridades encargadas de la búsqueda de personas para agilizar las investigaciones y obtener información sobre el paradero de su hijo.

“Exijo la búsqueda y localización, así como la reincorporación de mi hijo Mateo Pérez Viveros”, expresó.

Viveros Gómez explicó que cuenta con la guarda y custodia de Mateo, derivada de un proceso familiar previo, y señaló que existía un convenio con el padre del menor relacionado con pensión alimenticia y convivencia.

Relató que el 11 de diciembre de 2024 fue la última vez que tuvo contacto con Mateo, después de una convivencia con su abuelo paterno. De acuerdo con su versión, posteriormente el padre del menor habría trasladado al niño a Playa del Carmen, Quintana Roo.

La madre señaló a Ulises “N”. como la persona a quien atribuye la presunta comisión de violencia vicaria y afirmó que sus padres, el médico Enrique N. y Luz María N., habrían participado en el presunto ocultamiento del menor. Indicó que estos señalamientos deben ser investigados por las autoridades correspondientes.

Viveros Gómez aseguró que, ante la falta de avances institucionales, realizó una búsqueda por sus propios medios y viajó hasta Quintana Roo, donde afirmó haber encontrado indicios sobre el posible paradero de su hijo y solicitó la intervención de autoridades locales.

Narró que, pese a las gestiones realizadas ante instituciones del Estado de México y Quintana Roo, no logró recuperar a Mateo y tuvo que realizar manifestaciones para exigir atención al caso.

“Desde ese día no he parado de buscarlo, he hecho todo lo que ha estado en mis manos”, sostuvo.

La madre informó que también recurrió a autoridades de Estados Unidos debido a que Mateo cuenta con nacionalidad estadounidense y existe la posibilidad de activar mecanismos internacionales de búsqueda.

“Lo único que quiero es saber que mi hijo está bien. La víctima es él, no soy yo”, afirmó.

Tras su protesta frente a Palacio Nacional, funcionarias de Atención Ciudadana salieron a dialogar con Angélica Viveros Gómez para recabar información del caso y ofrecerle acompañamiento institucional mediante la Secretaría de las Mujeres.

La madre pidió a las autoridades agilizar las investigaciones y realizar las acciones necesarias para localizar a Mateo Pérez Viveros, a casi dos años de la última vez que tuvo contacto con él.

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