Ricardo Monreal llamó a evitar licencias de legisladores que van por reelección

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, llamó a evitar que los legisladores que busquen la reelección se separen de sus funciones, al advertir que esta situación podría afectar el desarrollo de los trabajos parlamentarios.

El legislador explicó que, hasta el momento, 41 de los 253 diputados de Morena han solicitado licencia en distintos momentos de la actual Legislatura, por lo que una nueva ola de separaciones podría generar dificultades para designar suplentes, especialmente en los casos en los que éstos ya se encuentran ocupando el cargo de manera definitiva.

“No queremos que se interrumpa el trabajo legislativo ni que existan obstáculos para la aprobación de la agenda parlamentaria”, expresó.

Monreal recordó que el próximo 1 de septiembre comenzará el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el cual estará marcado por el análisis de una amplia agenda de reformas.

Conferencia de prensa del diputado Ricardo Monreal ı Foto: Especial

De acuerdo con el legislador, la Cámara de Diputados prevé discutir al menos una veintena de iniciativas relacionadas con la actualización del marco jurídico nacional y la atención de nuevas demandas sociales.

El morenista también se refirió al proceso interno que su partido llevará a cabo para definir a los legisladores que buscarán mantenerse en el cargo durante el proceso electoral de 2027.

Señaló que la dirigencia nacional de Morena determinó aplazar hasta finales de agosto la publicación de la convocatoria correspondiente, así como la definición de las reglas que regirán la participación de los aspirantes.

Ricardo Monreal ı Foto: Redes sociales

El diputado consideró que las disposiciones aplicadas a los aspirantes a las coordinaciones estatales no deberían extenderse a los integrantes del Congreso, ya que la salida temporal de un número importante de legisladores podría afectar la operación parlamentaria.

Asimismo, recordó que la elección de 2027 será la última en la que se permitirá la reelección consecutiva de diputados y presidentes municipales, en cumplimiento de la reforma constitucional que prohíbe esta figura a partir de 2030.

Finalmente, el líder parlamentario aseguró que la prioridad será garantizar la continuidad de los trabajos legislativos y avanzar en la discusión de las reformas consideradas estratégicas para el país durante el tercer y último año de actividades de la actual Legislatura.

Este 1.º de septiembre, el Congreso de la Unión inicia un periodo ordinario de sesiones con una agenda legislativa amplia, para actualizar nuestro marco jurídico y responder a los nuevos desafíos del país. El compromiso es claro: trabajar sin pausa y con responsabilidad. pic.twitter.com/z4jzI1hFUr — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 3, 2026

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LMCT