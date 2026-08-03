PRI exige frenar el aumento de despojos de viviendas

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, en imagen de archivo.

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez, exigió a las autoridades de la Ciudad de México reforzar las acciones para combatir el aumento de los despojos de viviendas y garantizar la seguridad y el patrimonio de las familias afectadas.

El legislador sostuvo que la ocupación ilegal de inmuebles se ha convertido en una problemática cada vez más visible en distintas zonas de la capital del país y advirtió que este fenómeno solo puede prosperar cuando existe omisión o permisividad institucional.

El diputado señaló que este tipo de delitos ya se ha registrado en alcaldías como Benito Juárez y Cuajimalpa, donde los propietarios descubren, al regresar a sus viviendas, que personas ajenas han cambiado las cerraduras y tomando posesión de los inmuebles, incluso con documentos que supuestamente acreditan la propiedad.

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Moreira Valdez explicó que diversos reportes periodísticos y testimonios de ciudadanos han permitido identificar un patrón en estos casos, en los que grupos organizados aprovechan la ausencia temporal de los dueños para apropiarse de las viviendas y, posteriormente, dificultar su recuperación mediante amenazas y vacíos legales.

El legislador afirmó que la falta de una respuesta contundente por parte de las autoridades de seguridad y procuración de justicia ha contribuido a la expansión de este delito, por lo que hizo un llamado a fortalecer los mecanismos de protección de la propiedad privada.

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FGR